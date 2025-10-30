[오늘의 운세/10월 30일]

● 쥐 36년 해결 힘들고 막히니 침착하게 나가야. 48년 여유롭게 하면 적게는 이루어 질 수. 60년 선후배 친지 의견 따라 처리하면 풀린다. 72년 고집하면 송사 관재구설 수니 양보로. 84년 실력 쌓아 도전하면 난제 풀린다. 96년 욕심 버리고 성질 내지 말고 하면 길.
● 소 37년 어려움은 대비책 세워 극복하면 성취. 49년 신규 사업 확장은 치밀한 계획이 길. 61년 큰돈 노리는 투기 도박은 실패 조심. 73년 까다롭게 따지지 말고 칭찬하는 처신을. 85년 무리한 사업 장사의 확장은 불리하다 97년 서두르면 실패 기다리면 늦게 해결 수.
● 범 38년 구설 겁내지 말고 추진하면 좋은 일이. 50년 화목으로 처신하면 가정 직장문제 해결. 62년 급하지 말고 현실 파악해 손실 피하라. 74년 만물이 소생하니 재물 명예 얻을 운세. . 86년 큰 뜻 가지고 추진하면 좋은 성과 가. 98년 거래나 약속은 깨지니 차기에 시행을. ● 토끼 39년 좋은 기회니 더욱 분발해 소망 성취를. 51년 현실에 순응해 구설수 사기 방지하라. 63년 선후배 도움 받아 처리하면 해결된다. 75년 계획 대로 될 운 입조심하며 추진을. 87년 꾸준히 노력해야 소망 성취 운. 99년 즉흥적인 결정 말고 잘 결정해야.
● 용 40년 내일을 기하며 어려움 극복하면 성사. 52년 품위 유지하려면 현재 일에 최선 다해야. 64년 풀릴듯하던 일이 지연되니 잠시 인내를. 76년 불화수니 현명한 처신으로 화목을. 88년 무모하면 실수 만드니 조심해야. 00년 강한 행동 금물 감동시키는 처신을.
● 뱀 41년 노력한 대가 얻기 힘드니 무리 말라. 53년 거만하면 난관오니 직분에 충실하야 길. 65년 밝은 운 노력하면 성사되니 열심히 해야. 77년 성실하면 기쁜 일 생기고 계획 성사. 89년 불편한 사람 만나도 밝게 편안한 처신을. 01년 건전하고 즐겁게 추진하면 편안하다.
● 말 42년 결실은 적으니 봉사 자세로 즐겁게 . 54년 어려움 참고 이겨내야 앞으로 운세 길. 66년 서두르지 말고 때를 잘 선택해야 길함. 78년 무역 해외여행 어업 등은 이득이. 90년 능력 발휘 힘든 때니 천천히 추진해야. 02년 도난 주의 주위사람에 의한 사기 조심.
● 양 31년 매매는 주의해 시행해야 손재 피할 수. 43년 변화에 동참하고 상호 협의해 행동해야. 55년 유흥 자제하고 본업에 충실하면 성사. 67년 예의 바르게 하고 근엄한 자세 취해야. 79년 공직자는 정의 중시하고 처신하면 길. 91년 선배나 윗사람 도움 얻으면 문제 해결.
● 원숭이 32년 주위 의견 경청 후에 행동해야 길. 44년 감언이설 주위하고 상황변화 대처를. 56년 손재수니 양보하는 자세로 대비해야. 68년 지인에 배신당하고 사업부진 수정을. 80년 고자세로 제압하려하면 상해 위험이. 92년 고통 사라지며 새 희망 싹틀 수 있다.
● 닭 33년 끈기로 장애물 제거하고 추진해야. 45년 여성은 언쟁 조심해 재난 막아야. 57년 노력하면 뜻밖의 기회와 발전 있을 수. 69년 집안 화목에 신경 쓰며 금전 손실 조심. 81년 앞뒤가 않맞아 소리 나니 기다려야. 93년 사업 번창 직장인은 영전 구직은 성사.
● 개 34년 내 스스로 앞을 보는 현명한 처신을. 46년 망상 피하고 본분 지키며 내실 기하라. 58년 변동 말고 현재에 매진해야 성사. 70년 순조롭지 못하고 성사되기 어려운 때. 82년 마음잡고 노력하면 신망 얻어 성사. 94년 마음먹은 대로 성사되니 추진하라.
● 돼지 35년 말 행동 조심하고 사고 관재수 피하라. 47년 고민 해결되고 친지 도움으로 발전 운. 59년 사업 부진하고 손실을 인내로 막아야. 71년 여성이 도와주면 기쁘게 처리해야. 83년 변화 필요하면 시기 놓치지 말고 단행. 95년 유혹에 속으면 손해 보니 잘 판단을.
댓글 0