[오늘의 운세/10월 31일]

● 쥐 36년 중도에 변함없이 계속 추진해야 성사. 48년 게으르면 실패 부지런하면 복록이 증가. 60년 추진하는 일은 성사되고 기쁨이. 72년 부동산 일 좋고 여성 협조 있으면 길. 84년 교통사고 손재 등 액운 올수 안전주의로. 96년 불만족한 일도 만족하게 처리해야 길.
● 소 37년 새로 벌리지 말고 현재를 발전시켜야 길. 49년 가정 화목 유지해야 난처한 일 피할 수. 61년 부동산 관공서의 일은 성사될 가능성이. 73년 변화 할 수니 관찰하여 처신이 길. 85년 이성 동업자 상하관계가 불편해질 수. 97년 일이 안 풀어지니 욕심 버리고 편안히.
● 범 38년 실속 없는 일에 애쓰지 말고 반성을. 50년 깊이 판단을 즉석 결정하면 사기 수에. 62년 개혁이 필요해 서두르면 귀인도 돕는다. 74년 큰 계획으로 노력하면 조건 따라 성사. 86년 예상 못한 사고 손해 방해 따르니 주의. 98년 귀인 도와주면 놓치지 말고 찬스 잡아라.
● 토끼 39년 정신적인 재산이 풍부하니 건강에. 51년 필요한 이 있으면 협조 가르침 받아라. 63년 구설수로 예상외 고통 있으니 화합을. 75년 계약 거래 성사 재물도 오니 분발해야. 87년 계약 시 시비 수가 발생할 수니 조심. 99년 기대한 결실이 적어도 냉철한 처세 필요. ● 용 40년 재물보다 명예 중시 가정근심 재난조심. 52년 유혹에 속지 말고 노력하면 이루어진다. 64년 쌓은 공덕이 나타나니 노력하면 결실이. 76년 유흥 투기 조심 난관 오니 인내로. 88년 거래 연기되고 이익 별로니 기다려라. 00년 순조롭지 못할 운세니 자중하라.
● 뱀 41년 낭비 줄이고 차기 준비하는 자세 필요. 53년 확실한 계획과 철저한 준비만이 성공 길. 65년 내 힘으로 해결할 수 없는 때니 자중을. 77년 다툼을 피해야 상해를 막는다. 89년 확실한 판단서면 모험 감수하고 밀어야. 01년 여성은 이성이 부정 건전여부 판단을.
● 말 42년 어려우나 화합하고 서서히 하면 형통. 54년 현재 상황 잘 판단해 처리해야 안전. 66년 성실하면 모두 호응해 순조롭게 해결. 78년 반대해 풀어지지 않으니 잠간 연구를. 90년 좋은 이성 만나면 예의로 상대하면 길. 02년 겸손히 처세하면 새 전환점이 올수.
● 양 31년 욕심 금물 기반 잘 닦으면 소망 성사. 43년 사고위험 크니 음주 운전 때는 조심을. 55년 현실 직시하고 인내로 노력하면 해결. 67년 허세 말고 인화 덕으로 하면 쉽게 풀림. 79년 막혀 애먹을 수니 기다리면 행운 올 수. 91년 남녀관계는 상담시 과장 많으니 판단을.
● 원숭이 32년 시대 흐름에 편승하면 곱절로 이득이. 44년 내부에 음해하는 자 있으니 조심을. 56년 사업 장사는 무리하게 추진은 금물. 68년 어렵다고 고민 말고 편안히 처리가 길. 80년 운이 나쁘니 임무완수하며 기다려야. 92년 욕심 차리면 실패 협조 받아야 성공.
● 닭 33년 곤란해도 도와주는 귀인 나타나 해결. 45년 직원 실천 필요하니 직원사기 높여줘라. 57년 공공성 우선 처리해야 인정받는다. 69년 요행 바라면 액운 올 수 착실하면 성사. 81년 공덕을 쌓으며 추진하면 도움 받아 성사. 93년 재난 수니 일 벌리지 말고 여행 자제를.
● 개 34년 유능한 직원 사기 살려야 난제 해결. 46년 도난 사기 투기 조심해야 화 피한다. 58년 뜻대로 안된다고 걱정 말고 기다려라. 70년 아랫사람이 따르도록 진솔한 처신을. 82년 겸손하면 일은 성사되고 태평하다. 94년 침체 상태로 소비 많은 때니 절약을.
● 돼지 35년 심신안정하며 급한 변동 말고 내실을. 47년 어질게 베풀며 처신하면 편안해질 수. 59년 생색내지 말고 기쁜 마음으로 도와야 길. 71년 이해하고 화합해야 손재수 피한다. 83년 오판해 욕심내 무리하면 손해가. 95년 이성은 깊이 생각하고 행동해야.
