[오늘의 운세/11월 2일]

● 쥐

36년 계획과 소망은 순조롭게 이루어지고 가정은 태평하리라.

48년 현재는 편안하지 못하니 화목으로 노력하며 인내해야.

60년 난처하게 꼬여 순조롭지 못할 운세니 자중하라.

72년 손익만 계산하며 좋은 기회 놓치지 말고 우선 임무 수행이.

84년 서로 믿고 긴밀히 협조 하에 조심히 처리해야 성사.

96년 기도하는 마음으로 정성껏 추진하면 화가 길로 변화된다.



● 소

37년 점잔은 처신은 주위 사람에 호평 받아 매사 길운으로.

49년 미덕 베풀고 선행 실천하면 손재 재앙은 물러가리라.

61년 약하게 처신하면 손재 올수니 과감한 결단으로 새 계기를 찿아라.

73년 소망성취는 어렵고 힘만 드니 오직 인내가 필요하다.

85년 헛되고 들뜬 기분 안정하고 강인하게 밀어야 성취.

97년 주위사람 의견 듣고 처리하면 경쟁 인기 업은 유리.



● 범

38년 어렵고 불리한 입장만 생기니 차기를 기다리며 쉬어라.

50년 동지나 협력자 만날 수 있는 운이니 세심한 처신을.

62년 거래나 재물 욕심내어 무리하지 말고 새 방향으로 해결을.

74년 난관에 처해도 정신 차리고 대처하면 해결책이. .

86년 순조로운 운세라 소망과 계획 이루어지고 기쁜 일 있다.





● 토끼 98년 품위 유지하고 수양하며 고행 참으면 결국 길운 온다,

39년 손재를 당해도 당황하지 말고 피해가는 지혜가 필요.

51년 아랫사람을 감동하게 하는 방향으로 유도하면 길하다.

63년 직분에 넘치는 일은 믿을만한 사람을 내세움이 유리.

75년 연상 여인의 유혹에 빠지면 큰 재해를 당하기 쉽다.

87년 신중히 처신하여 재난에 대비하면 편안한 운세.

99년 뜻을 이루는 때니 노력하면 재물도 얻고 기쁨이 가득.



● 용

40년 말 행동으로 시비 관제구설이 있을 운이니 조심 요.

52년 무리수는 금물 욕심 버리고 인내로 내 본분 지켜야.

64년 상황 변화에 따라가면 결과는 좋으며 재물도 생길 수.

76년 사기 실물 운세니 급하지 말고 서서히 진행해야 유리.

88년 내부모함 조심하고 좋은 계획추진도 잠시 참아라.

00년 겸양하게 공덕을 쌓으며 추진하면 도움 받아 성사될 수.



● 뱀

41년 말조심하고 올바르고 성급하지 않으면 만사 해결.

53년 운세가 호전되어 일은 성사되고 기쁨이 가득하다.

65년 내주장 고집하면 차질오니 양보의 미덕이 요구됨.

77년 윗사람 지도 받고 인내하며 지혜를 발휘하면 점차성취.

89년 때가 일러 고통이 있으나 참고 노력하면 웃을 때 온다.





● 말 01년 지성이면 감천이요 성실히 노력하면 소원 이루어진다.

42년 늦게 운이 오는 때니 참고 성실하면 결국 성취 될 수.

54년 뜻이 있으면 실천해야 성사 게으르면 허사가 된다.

66년 귀인 만나면 놓치지 말고 찬스 잡아 도움 받으면 길하다.

78년 재물 운은 조금 지체되나 노력하면 결국 이루어진다.

90년 큰 뜻이 안 풀리고 침체되니 참고 기다리면 희소식이.





● 양 02년 이성 운 좋고 시비구설은 사라지고 이익 성사된다.

31년 가정에 풍파나 걱정이 있으니 구설수를 주의하라.

43년 중단하면 노력이 허사되니 끝까지 임무 완수해야 성취.

55년 기반을 단단히 하고 안정적으로 시작하면 목표달성.

67년 생각하지도 않은 일로 손재나 근심이 생기니 조심.

79년 윗사람이나 선배 지도받으며 노력하면 난제 풀린다.

91년 난처한 일에 처하여 급하다고 잔꾀 부리면 더 난처해 질수.





● 원숭이

32년 어정쩡한 행동 하면 실물수가 있으니 조심해야 된다.

44년 일은 성사되기 어렵고 막히니 조용히 새 방법 연구하라.

56년 북쪽방향에서 이해관계 성사는 아주 불리하니 조심하라.

68년 좋은 기회 안일하여 날리지 말고 정신 차려 잡아야 성사.

80년 동업 사업 확장 취업은 길하니 속전속결로 처리요망.

92년 유비무환이라 성취 후에는 미래를 대비한 계획이 필요.



● 닭

33년 유능한 직원 사기를 더욱 살려주어야 난제 해결될 수.

45년 매매나 재물은 구할 것이니 초초하게 서두르지 말라.

57년 우연히 재물을 얻는 행운이 벌어질 수도 있다.

69년 성공 실패가 거듭되기 쉬운 때라 무리 말고 현명하게.

81년 지인에게 협조나 청탁해야 기대는 힘들고 실망만 크다.

93년 시작한 일은 힘들어도 끝까지 밀어야 손해 피한다.



● 개

34년 과분한 일 추진은 금하라 가능한 일을 추진해야.

46년 귀인도 도와주는 때니 겸손한 자세로 찬스 잡아야 성공.

58년 계획 이루어지고 경사도 오니 참고 노력이 최상 책.

70년 고생하며 쌓은 노력이 빛을 발하는 때니 기쁨이 크다.

82년 재물은 계획대로 들어오지 않으니 분수 지키며 자숙해야.

94년 이성간에 건전한 사교는 원활하며 즐거움이 함께할 수.



● 돼지

35년 경험이나 사전지식 없는 일에 절대손대지 말아야.

47년 밝은 운세라 노력한 대로 이루어지니 열심히 노력을.

59년 운이 나빠 소망 이루기 힘드니 새 계획 세울 때.

71년 손위 사람이나 선배 지도 받고 지혜를 발휘해야 유리.

83년 순리에 어긋나지 않게 너그러운 마음으로 처리해야 길.