[오늘의 운세/11월 1일]

● 쥐 36년 반복하여 철저히 확인하고 노력하면 좋은 결과가. 48년 불가능하다고 판단되면 빨리 피해야 손실 면 한다. 60년 진퇴양난의 험한 상태니 조급하지 말고 자중하며 숙고를. 72년 시기상조니 꿈은 접어두고 손재 조심하고 심신수련을. 84년 밖에서 성실히 활동하고 집에서는 가족 말 따라야 길. 96년 신용 얻고 성실히 노력하면 소망대로 이루어진다.
● 소 37년 현 상태를 속속들이 확실히 파악하고 유리한 입장 택해야. 49년 벌린 사업이 결실이 적어도 성급하거나 과욕은 금해야. 61년 주위 변하는 사항을 눈여겨보며 대처해야 길하다. 73년 불의의 재난 있는 때니 일 벌리지 말고 여행 자제하라. 85년 사람 접촉이 빈번한 때는 이 기회를 잘 이용해야 길. 97년 시류 변화 따라 결과가 다를 수 있으니 조심이 우선.
● 범 38년 부지런하면 계획 이루어지고 즐거움이 함께 할 수. 50년 심경변화 자제하고 욕심 버리고 순리대로 처신해야. 62년 즉흥적인 결정 말고 잘 살펴 결정해야 속지 않는다. 74년 물불의 싸움이라 말과 행동 조심해 망신수를 피해야. 86년 유행 인기 경쟁하는 흥행업은 노력하면 재수대통. 98년 침착히 인내하며 착실히 준비해가면 재기할 수.
● 토끼 39년 추진하고 싶으면 망설이지 말고 노력하면 성취 할 수. 51년 고생도 참고 이웃 지인과 협의하며 처리하면 행운이. 63년 남의 말을 믿어 손해 불 수 있으니 냉정히 판단해라. 75년 과욕을 고집하면 큰 손실 입을 수니 조심 요망. 87년 성실하면 난관을 물리치고 더 좋은 영예가 오는 때. 99년 자중하며 때를 기다리면 소망은 늦게야 이루어질 운. ● 용 40년 마음만 바쁘지 소득은 별로니 합심하며 노력해야 결실이. 52년 성실해야 행운 오고 오만불손하면 악운으로 변할 수. 64년 자신 있다고 강하게 나가면 소인 방해 받으니 침착해야. 76년 변동하면 손해니 현재하는 일에 더욱 매진해야 발전이할 운. 88년 과음 환락에 빠지기 쉬우니 현명한 처신만이 길함. 00년 남자는 이성문제로 번민하게 되니 화목으로 풀어라.
● 뱀 41년 남을 무시하는 행위는 손해 볼 수니 조심하고 노력해야 길. 53년 믿었든 사람 변절에 후회는 늦으니 미리 방지가 상책. 65년 신규 일은 뒤로 미루고 절약하며 직분에 충실해야. 77년 바쁘게 움직이나 수입은 적으니 인내로 해야. 89년 소원 달성하기 힘든 때니 심신 안정에 신경 써라. 01년 상승 운이니 원만히 협조되면 귀인도 도와 성사 운.
● 말 42년 처음은 고통 있으나 덕을 베풀며 밀고가면 이루어진다. 54년 자신감 잃지 말고 주관을 확실히 세워 밀면 끝내 성사. 66년 동료나 협조자 배신 이탈 방지하고 노력해야 성공. 78년 여성은 남자를 정확히 판단하여 처세해야 후회 없다. 90년 추진하든 일이 어려워지는 운세니 재검토하며 추진을. 02년 독선은 금물 주위사람과 협조해야 명예 지킨다.
● 양 31년 발전이 예상되니 즐겁게 만인을 대하면 만족한 일이. 43년 늦게 소망 이루어지니 게으름피지 말고 착실히 진행해라. 55년 관재 구설수도 있으니 현명하게 잘 처신하면 무난히. 67년 난제나 가정불화 있으니 서로 이해하면서 협조가 상책. 79년 지출 심하고 낭비 있을 수니 근검절약에 힘써야 편안. 91년 가정에 즐거운 일이 생기며 자녀에도 좋은 일이.
● 원숭이 32년 현자와 상의해 처신해야 유리하고 불안하면 하지 말라. 44년 급히 서두르면 실패하니 순리대로 천천히 해야 안전하다. 56년 사태 분석해 양보와 화합이 이별 절교 사고 막을 수. 68년 마음대로 행동 말고 상의해 처리하면 실수는 면한다. 80년 의타심 버리고 내 능력으로 이 난관을 돌파 하라. 92년 열심히 노력하면 어려움 없이 만사 이루어지는 호운. .
● 닭 33년 서북방 방향은 불리하니 여건이 성숙 될 때를 기다려야. 45년 여성이 하는 일에 남성이 도와주면 발전하고 고민 해결. 57년 계획은 급하지 말고 순조롭게 진행하면 차차 성취 할 수. 69년 공명한 처리가 길하고 신규 사업 확장은 절대금물. 81년 무리하게 벌이지 말고 순리대로 처리해야 유리. 93년 뜻하지 않은 신경 쓸 일이 생기니 성실히 대처하라.
● 개 34년 계획은 성사되고 기쁨이 크니 근심 걱정은 사라진다. 46년 현실파악에 우선하여 행동하고 주변인물과 협조해야 길. 58년 환경여건에 따라 미래를 계획하며 나가면 차차 성취. 70년 불굴의 투지와 노력으로 끈기 있게 나가야 성사. 82년 궁색하게 절약 말고 품위유지와 수지균형에 맞게 해야. 94년 서남쪽 방향이 길 방향이며 이성을 만날 수도 있다.
● 돼지 35년 재수 길하며 협동하는 업종은 더욱 발전할 운세. 47년 변화가 필요 할 때는 끝까지 철저히 관리함이 중요. 59년 너무 계산하며 허송세월 말고 서둘러 선수 치면 대길. 71년 귀인 협조도 있겠으니 변화에 순응해가면 오히려 길. 83년 항해 여행 등산추락 등 각종사고 대비책이 꼭 필요한때. 95년 고민 해결되고 친지 상사의 도움으로 발전하는 운세.
