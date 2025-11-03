[오늘의 운세/11월 3일]

● 쥐 36년 현인 말 받들어 바르게 처신해야 길. 48년 운이 강해 추진하면 막힘없이 성취될 수. 60년 신도 도와 성사되는 운 무리는 금물. 72년 소득은 별로니 합심해 노력해야. 84년 밝은 운세라 성사되니 열심히 해야. 96년 공정하게 처리하면 재난 피하고 복이.
● 소 37년 가정 신경 쓰면 안락한 생활 되찾는다. 49년 서두루지 말고 판단해 일단 고비 넘겨라. 61년 현재를 유지할 수 있도록 노력해야. 73년 급히 서두르면 위험이 오니 조심하라. 85년 방해로 거래는 막히나 인내하면 성사. 97년 침착히 노력하면 귀인도 도와 성사.
● 범 38년 말에 현혹되어 속으면 손재를 당할 수. 50년 힘들어도 계속 밀면 결국 성공한다. 62년 힘든 일은 주위사람과 함께 하면 성사. 74년 막히는 때니 무리하지 말고 재검토를. 86년 출판 언론 문화 사업은 성공할 수. 98년 서두르지 말고 무게 있게 처신을. ● 토끼 39년 분수 넘치면 어려우니 분수껏 처신하라. 51년 어려움 봉착해도 신념으로 이겨내야. 63년 난관에 처하면 주위 협조 구하면 해결 수. 75년 귀인이 도우니 성실하면 기쁜 일 있다. 87년 뜻이 안 맞으면 계약 거래하지 말라. 99년 확실한 계획 하에 착실히 움직이면 성사.
● 용 40년 강력히 밀고가야 실패와 고난 피한다. 52년 장애로 막힘 있으니 조용히 기다려야. 64년 때 기다리며 상황 따라 움직이면 해결. 76년 분수 맞게 내실 기하면 추진하는 기쁨이. 88년 소인이 설치니 남 말에 속지 말고 조심. 00년 여성은 협조자 만나 좋으니 내실에 최선을.
● 뱀 41년 변화에 적응하며 무리 말고 화목에 우선. 53년 직장 사업은 힘들지만 인내하면 보람이. 65년 적성 맞는 일 택해 노력하면 번창. 77년 불안한 상태니 재난에 대비를. 89년 욕심내면 손재수니 차분한 대처를. 01년 여성은 감언이설에 속으면 사기 실패.
● 말 42년 질환 독감 조심하여 건강 유지해라. 54년 노력하면 소망은 늦게 이루어 질 운. 66년 상사는 직원 의견 경청해 지도해야. 78년 악운가고 길운오니 성사되고 즐겁다. 90년 소망 성사 되고 취업 승진 할 수. 02년 참으면 귀인 도움으로 풀려 갈수도.
● 양 31년 정성껏 추진하면 화가 길로 변한다. 43년 내 처지 인식해 협조체제 갖추어야. 55년 명예 중시하고 속는 수가 있으니 주의. 67년 계획 추진하는 때니 침착히 밀어야. 79년 능력 있으니 노력하면 크게 발전할 수. 91년 노력하면 난제 풀어지니 강한 처신을. ● 원숭이 32년 새 일에 헛된 노력 금물 현재에 매진해야. 44년 욕심내면 낭패 수니 조심하면 길운이. 56년 남 좋은 의견 활용하면 배로 성취됨. 68년 재물 얻고 명성도 얻으니 즐거움이 가득. 80년 운이 약하니 지나친 욕심은 금물. 92년 주거이동 직장 변동 예상되니 검토를.
● 닭 33년 이익만 따르면 손해니 손해 감수하라. 45년 흥분해 정신 못 차리면 큰일 실패한다. 57년 직원 포용하며 의견 경청해 추진해야. 69년 재물 욕심내 망동 말고 예의 법도 지켜야. 81년 현실에 안주 말고 미래 예측해 대비를. 93년 선행 길 악행 불행 초래 성불 자세로. ● 개 34년 한발 쉬어라 망동하면 더 어려워진다. 46년 때가 와야 풀리니 조급히 행동 말라. 58년 내실 기하고 각종사고 주의하라. 70년 덕행으로 선한 일 강력히 추진하면 대길. 82년 답답한 일은 확실히 대비하며 인내해야 길. 94년 모함 질시 조심하고 정확한 계획 세워라.
● 돼지 35년 다투지 말고 실속 차리며 노력하면 성사. 47년 구설 배신수니 출행 말고 차기 계획을 59년 착실히 진행하면 뜻한바 달성할 수. 71년 손해 본다고 당황 말고 감수하며 검소하게. 83년 여성과 거래는 결과가 신통치 않다. 95년 실수로 곤경에 빠질 수니 신중한 처신을.
