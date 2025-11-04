[오늘의 운세/11월 4일]

● 쥐
36년 구두 약속 하지 말고 문서계약이 유리.
48년 고민 말고 주위 도움 받으면 풀려간다.
60년 남을 믿지 말고 내 의지로 난제 해결을.
72년 확장 말고 현재 사업 재정비가 유리.
84년 남 일 책임지는 난처한 부탁 거절하라.
96년 남 뜻 옳다고 따르지 말고 내 주관 참고를.
● 소
37년 무리하지 말고 조용한 처세를.
49년 힘든 추진하지 말고 가능한 계획을.
61년 냉정히 파악해 포기 할 것은 버려라.
73년 흥분 말고 언행일치되게 행동해야 길.
85년 난제는 귀인 도움으로 해결되어 편안.
97년 서북방 불리하니 여건이 될 때 기다려야.
● 범
38년 협조자 배신 이탈 방지하고 노력해야.
50년 정확히 계획 세워 확실히 밀어야 성공.
62년 사업 도움 받고 윗사람 협조로 성사.
74년 온화하고 조화롭게 처신해야 성사될 수. .
86년 성사되었다고 망동하면 재난 당할 수.
98년 말에 현혹되어 속아 실패 할 수니 조심.
● 토끼
39년 순리대로 시행하면 점진적으로 발전.
51년 힘들면 다시 시작하는 마음으로 대처를.
63년 논쟁도 감수하고 매진하면 목표성취.
75년 위아래 감싸주며 추진하면 목표 성취.
87년 현재에 만족 말고 재난 화재 등 주의.
99년 재물 소득 없고 힘만 드니 심신 안정을.
● 용
40년 즐겁게 대하면 인정받아 풀리고 풍요.
52년 동업은 이득 있으니 협조하며 추진을.
64년 요령피지 말고 근면 성실하면 대길한 운.
76년 예감이 좋다면 실천해라 난제 풀린다.
88년 처음은 고전하나 노력하면 풀린다.
00년 귀인이 도와주어 취업 할 수 있는 운.
● 뱀
41년 풀리지 않아 불안해하지 말고 기다려라.
53년 양보 자세로 하면 예능 유흥업 유리.
65년 어려워도 계속 추진하면 성사된다.
77년 풀리지 않는 일에 집착 말고 방향전환을.
89년 큰 계획으로 매진하면 목적 달성할 수.
01년 헛수고 말고 실천 가능한 계획 추진해야.
● 말
42년 주어진 임무만 충실하면 성공은 확실.
54년 현재 만족 말고 미래 준비하라.
66년 엉뚱하게 흘러 공이 무너질 수니 조심.
78년 난제도 반복 해결책 찾으면 해결될 수.
90년 주위와 편안한 관계 유지하라.
02년 여성은 협력자 나타나 풀어지는 운.
● 양
31년 실속 없는 때니 확실한 계획 추진을.
43년 주위 의견 따르고 속임수를 경계하라.
55년 옳게 하고 덕 베풀면 만사 크게 형통.
67년 예의 지키고 인내하면 길운 온다.
79년 잘난 체하면 협조자 잃으니 겸손해야.
91년 물질은 무난하나 새 계획은 미루라.
● 원숭이
32년 귀인 지도편달 받으면 어려움 해결.
44년 바른 행동 유익 틀린 행동 손해 올수.
56년 귀인상봉으로 일도 출행도 편안한 운.
68년 직장 사회활동 크고 넓게 추진을.
80년 실속 차리며 내실에 충실해야 성사.
92년 좋은 계획으로 변화 한다면 성사될 수도.
● 닭
33년 가족 친지 소식 오고 재회하는 기쁨이.
45년 친지간에 정 돈독히 하면 즐거운 일이.
57년 깊이 분석 처리하라 과음 과소비 금물.
69년 여행 장사는 불리하니 새 방법을 연구.
81년 철저한 준비와 시기 잘 택해야 성취.
93년 사업 투기 운 없으니 욕심내 무리 말라.
● 개
34년 난제수니 소인 멀리하고 대인 따르라.
46년 힘이 적고 때가 이르다 더욱 분발해야.
58년 기쁘고 즐거울 때니 책임 있게 추진해야.
70년 안 풀린다고 실망 말고 노력하면 해결.
82년 속임수 조심 주위 뜻 경청하며 협조를.
94년 여행 지방출행은 가능하면 연기가 길.
● 돼지
35년 말조심해야 실수를 면하고 즐겁다.
47년 절재하며 주위와 상의해 처신해야.
59년 노력해도 성사 안되니 숙고해 행동해야.
71년 적은 노력으로 배 이익이 있으니 연구를.
83년 운전 산행 위험지역 활동은 사고 예방을.
95년 어려워도 과감히 돌파해 나가야 성사.
일월철학원장 일월선사
