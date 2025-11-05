[오늘의 운세/11월 5일]

● 쥐
36년 약속이 지연되어도 묵묵히 기다려야.
48년 변화를 원하면 과감히 시도해볼 운.
60년 확실한 정보와 계획으로 추진하면 성사.
72년 혼자 이익 챙기려 말고 협조자와 협력해야.
84년 선후배와 협의하며 진행해야 난제 해결.
96년 때가 아니니 인내로 힘 길러 추진해야.
● 소
37년 현 상황 알고 분수에 맞게 행동해야.
49년 현재를 분석해 처신해야 좋은 운 온다.
61년 방해자 있으니 말조심하며 추진하면 길.
73년 진로 직업변동 손재수니 협의로 해결을.
85년 급하면 실패하니 점진적으로 해야 성사.
97년 새 일은 잘 계획해 추진하면 형통하다.
● 범
38년 실수로 곤란하게 될 수니 양보 연구를.
50년 풀리지 않으니 새 계획이나 수정을.
62년 시비 과음 조심 잘못되면 난처해질 수.
74년 선배를 예의로 대하면 도움으로 성사.
86년 출행은 이익 있고 막혔든 일은 성사.
98년 철저한 준비 계획 하에 움직여야 길.
● 토끼
39년 대인답게 품위 있게 처신하면 만사형통.
51년 과한 투자 금물 운이 오니 기다려라.
63년 자신에 맞는 정확한 행동 필요.
75년 정확히 준비하고 노력하면 성취 수.
87년 난제는 스스로 노력해서 해결해야.
99년 안 되면 다투지 말고 피하는 것이 길.
● 용
40년 손실 피하려면 확실한 계획을 세워야.
52년 봉사한다는 정신으로 해야 길하다.
64년 서두르면 손해요 참고 기다리면 형통.
76년 신뢰받는 것이 중요 겉치레는 무시를.
88년 힘들게 해도 인정 안 해주니 물러서라.
00년 노력해도 실익은 없고 몸만 피곤할 수.
● 뱀
41년 고통 있으나 덕 베풀며 밀고가면 성사.
53년 불평 말고 어려우면 말해야 해결이.
65년 예상 못한 일 발생해도 담담한 처신을.
77년 모략하는 방해자 있으니 성급하지 말라.
89년 충동적 행동 억제 기쁜 마음으로 처신을.
01년 즐거운 일 생길 수며 추진하는 일도 성취.
● 말
42년 시작 힘들어도 운 좋아져 늦게 성취할 수.
54년 뜻 맞는 사람끼리 추진하면 난제 해결.
66년 난제 해결하려 애쓰지 말라 시간 가야 해결.
78년 친분을 맺어야 좋다면 서둘러라.
90년 분수에 부족 되거나 넘치는 일 삼가.
02년 지금은 마땅치 않으니 방법 연구를.
● 양
31년 거래는 될듯하며 힘만 드니 기다려야.
43년 점잔은 처신은 호평 받아 길운으로.
55년 내주장만 하면 깨질 수니 동참을.
67년 손재 나도 정신 차려 밀면 즐거움이.
79년 망상하지 말라 꿈과 현실은 다르다.
91년 실없는 말로 실없는 사람 되니 유의.
● 원숭이
32년 두서없이 급하게 서두르면 실패 침착히.
44년 적극적 추진하면 순조롭게 성사될 운.
56년 계획대로 끝까지 추진해야 소망 달성 운.
68년 점진적으로 진행되어 이루어지는 길일.
80년 화재수니 조심하고 재난에 대비해야.
92년 사기에 말려들 수니 조심 급해도 참아라.
● 닭
33년 일 여의치 않으니 하늘 뜻이라 믿고 자중.
45년 약속은 문서로 남겨야 문서관리 철저히.
57년 앞뒤 명확해야 난처한 처지 피한다.
69년 고집 말고 순수히 하면 예상외 도움이.
81년 매매 계약 확실히 해야 후에 구설수가.
93년 막혀도 참으면 마침내 해결 실마리가.
● 개
34년 속아 사건에 빠지면 문제 발생하니 조심.
46년 선행은 더욱 활발히 추진해야 목표 달성.
58년 변경 말고 더 연구로 발전해야 더 길.
70년 구설수 모략 피하면 성공 현명한 자세로.
82년 말조심하며 처신하면 길운으로 즐겁다.
94년 착실하면 귀인 나타나 도와주니 성취 수.
● 돼지
35년 무리하지 말고 순리대로 처신하면 성사.
47년 바르게 열심히 추진하면 만사형통 할 수.
59년 옛 일을 다시 추진하지 말고 새 일에.
71년 고통 참고 노력하면 웃을 때 온다.
83년 혼자 애쓰지 말고 남과 협조해야.
95년 좋은 때니 열심히 뛰면 성공 할 수.
일월철학원장 일월선사
