[오늘의 운세/11월 6일]

● 쥐

36년 문서관리 신경 쓰고 계약은 확실히 분석.

48년 단합하며 영업 판매하면 풀어지는 운세.

60년 노력하면 결실 오며 구직 영전 영업도 길.

72년 내실 있게 활동하면 이루어진다.

84년 내 욕심 고집 말고 공정히 처리해야.

96년 일을 확장하지 말고 내실 기하라.



● 소

37년 소망성사 어렵고 힘드니 오직 인내를.

49년 시운이 불길해 소득 없고 실물수 조심.

61년 사고위험 있으니 위험지역 등산 보류를.

73년 봉사하는 자세로 해야 더욱 빛난다.

85년 자신만 믿고 무모하면 뜻밖에 재난이.

97년 사교성 발휘해 활동하면 크게 성취할 수.



● 범

38년 손익계산 하지 말고 맡은 일 끝내야.

50년 공공기관 일 좋으니 확실한 계획으로.

62년 겸손하면 재물 취득하며 만사형통 운.

74년 순리 따라 노력하면 소망은 성취.

86년 바삐 움직여야 성공 때를 놓치면 실패.





● 토끼 98년 출행은 유익하고 사업 장사는 이익이.

39년 차분한 기분으로 기회 오면 용기 내라.

51년 주위 조언 잘 따라야 꿈이 이루어진다.

63년 기반 닦고 한 단계씩 올라가야 성사.

75년 힘든 일 해결되는 때니 정신 집중을.

87년 소망은 윗사람 협조 받으면 성사.

99년 철저한 검증 계획으로 밀면 소망 가능.



● 용

40년 불만 있으면 말해야 오해와 착오 면한다.

52년 가능한 방법 찾아 집중 노력해야,

64년 매매 재물은 얻기 힘드니 자중해야.

76년 경솔하게 결정 말고 검토 후 시행을

88년 내부 정비 필요하면 안정적으로 시행을.

00년 힘든 계획은 점검해 새 계획 추진해야.



● 뱀

41년 위아래 뜻 일치하니 변동 말고 밀어야.

53년 친지나 주위를 소홀히 하지 말아야.

65년 노력하면 힘들어도 목적 달성 할 수.

77년 현재 잘 풀리지 않으니 심신 연마해야.

89년 직장 직업 등 변동 수니 깊이 판단해야.





● 말 01년 인내하며 난관 돌파하면 기회 온다.

42년 내 주장만하면 힘들어지니 협조를.

54년 근심도 참으면 기쁨이 오니 인내를.

66년 흥분하지 말고 신중히 처리하면 해결.

78년 실수로 일을 저질러 손해 볼 수.

90년 여성은 남자 정확히 판단해 처세해야.





● 양 02년 서서히 처리해야 차차 이루어지는 운.

31년 게으르지 말고 안정 유지해야 발전이.

43년 서두르지 말고 성의 다해야 순조롭다.

55년 침착히 차근차근 추진하면 목표는 달성.

67년 여성은 낭비 줄이고 노력하면 성사된다.

79년 현재 일 변경 말고 계속추진이 더욱 길.

91년 미소로 대인관계 힘쓰면 편안한 운으로.





● 원숭이

32년 다투거나 속지 말아야 편안해 질수.

44년 피로를 느끼어 고민 말고 재무장을.

56년 견해차로 다틀 일 생겨 손해 볼 수.

68년 해결할 문제 있으면 여성 협조가 길.

80년 옮지 안다고 생각되면 즉시 정리해야.

92년 직장 가정에 어려움 처할 수니 조심. .



● 닭

33년 불만자도 정당하면 따르니 옳은 일을.

45년 시비 휘말려 다투면 손해 보니 참아야.

57년 천천히 해야 안전 급히 서두르면 실패.

69년 상사 협조로 약속이 순조롭게 성사 될 수.

81년 급한 변동 말고 내실에 충실히.

93년 힘들어도 착실히 처리해가면 성취.



● 개

34년 계약 구재도 어려우니 서둘지 마라.

46년 여행 운전 때 사고 재난 조심을.

58년 뜻밖의 상해 수니 언쟁 과음 피해야.

70년 주변 의식 말고 강한 의지로 밀어야.

82년 상사는 직원과 헌신한다는 자세로 해야.

94년 재물 구하면 성사되고 기쁨이 가득.



● 돼지

35년 정성스럽게 추진하면 만사형통.

47년 추진할 계획은 실천해도 성사되는 운.

59년 노력해도 잘 안 풀리니 편하게 추진을.

71년 변명하면 화가 오니 시인은 확실히 하라.

83년 돈 문제로 시비 손재 있으니 경계해야.