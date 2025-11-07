[오늘의 운세/11월 7일]

● 쥐
36년 유리하면 주저 말고 협조 요청해라.
48년 시작은 잘 판단해야 현 사업 발전을.
60년 정성으로 처신하면 성사 재앙도 피함.
72년 유혹 경계하고 거래는 하자 확인해라.
84년 협동하며 추진할 때 끝에 성취 될 운.
96년 불필요한 것은 정리하고 새 활로 찾아야.
● 소
37년 가족이 화합 단합해 추진하면 만사성취.
49년 가정 화합 이루어지고 자손은 기쁨이.
61년 능력 최대한 발휘하면 성과 있다.
73년 공정하게 처리하면 재난 피하고 복이.
85년 힘들어도 인내하면 걱정 해소될 수.
97년 연인 이성은 뜻이 달라 깨지기 쉬운 운.
● 범
38년 구설에 사기도 당할 수니 매사 확실히.
50년 무모하면 실수하니 도리 지켜야.
62년 예상 못한 일 발생해도 침착히 대응.
74년 협력자와 합심하고 나가야 성사.
86년 때가 나빠 장사 뜻대로 안되니 인내를.
98년 구설 사건에 빠질 수니 이성 문서 조심.
● 토끼
39년 힘든 때나 밀어가면 귀인도 도움이.
51년 남쪽방향 무난하며 협조 받으면 성사.
63년 주변과 배타적으로 되니 융합에 최선을.
75년 충동구매는 손해 절약해 차기 대비를.
87년 단계적으로 추진하면 발전해 계획 성취.
99년 기본은 변경 말고 필요하면 내부부터.
● 용
40년 인정받는 것이 중요 가식은 실패 수.
52년 내실 기하며 가정 안락에 더 힘을.
64년 주변에 방해요소 없애고 굳건히 추진을.
76년 나뿐 운이니 자중하며 좋은 때 기다려라.
88년 협조해주는 사람이 많아 성사 수.
00년 계약 시는 하자여부를 자세히 검토를.
● 뱀
41년 아래 사람 이익 챙겨주면 내게 복이 온다.
53년 현인 협조 받고 추진하면 성공 수.
65년 난관은 주위와 의논하고 추진하면 풀린다.
77년 막히는 운세니 움직이지 말고 미래 설계를.
89년 상대 설득하며 참으면 귀인도 돕는다.
01년 다투지 말고 투지로 밀면 순조롭게 성사.
● 말
42년 운이 피니 차분히 추진하면 소망 성취.
54년 소망은 노력해야 이루어지며 재물도 온다.
66년 어려우면 주위 친지에 도움 요청하라.
78년 직장 이사 변동 예상되니 현명히 판단을.
90년 주위도움으로 좋은 일이 부동산은 이익이.
02년 실물수 주의 고집 세우면 실패 양보를.
● 양
31년 변화가 필요 할 때는 끝까지 관리해야.
43년 후덕하게 두루 베풀면 순조롭게 해결될 수.
55년 현재 상황을 파악해 추진해야 성사 가능.
67년 상하 뜻이 안 맞아 갈등 있으니 입조심을.
79년 마음먹은 대로 힘차게 추진하면 성취 수.
91년 뜻이 커도 실천 힘드니 강하게 실행을.
● 원숭이
32년 직분 넘치는 일은 믿을 사람 세워라.
44년 사업에 성실히 노력하면 더 많은 복이
56년 동업 사업 취업 길 속전속결로 처리를.
68년 시작은 계획대로 추진되나 흉액 대비를.
80년 성급하면 실패 선배 지인과 협조를.
92년 비협조자는 배제하고 추진해야 성사.
● 닭
33년 무리한 처세는 난처한 처지에 빠질 수.
45년 능력에 맞는 가능한 일을 추진하라.
57년 손해 각오하고 돌파하면 귀인 도움도.
69년 성취하는 때니 기쁘게 성실히 처신을.
81년 사교성 발휘하는 영업 대인관계는 유리.
93년 악운을 길운으로 바꿀 수니 겸허한 처신.
● 개
34년 난제 해결되는 운 이 기회 활용하라.
46년 가족 친지는 사랑으로 감싸주면 행복.
58년 불굴의 투지만이 불운을 이길 수 있다.
70년 침착히 성의껏 추진하면 목적 성사 운.
82년 노력하면 순조롭게 성사 될 운세.
94년 사업가는 이익이 직장인은 영전 기회가.
● 돼지
35년 어려워도 인내하며 노력하면 가능성이.
47년 뜻 맞는 사람끼리 추진하면 난제 해결.
59년 급하면 엉뚱한 방향으로 가니 침착히.
71년 난제도 풀리며 늦게 소망 성사.
83년 주위사람과 관계 두텁게 유지하라.
95년 능력 부족해 우왕좌왕하니 신중해야.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0