[오늘의 운세/11월 8일]

● 쥐 36년 귀인도 도우니 겸손히 즐겁게 추진하면 발전이. 48년 재물 운이 적으니 투기사업 기대는 금물 실물수에 조심. 60년 경사나 자녀의 혼사 운이니 매사 예의에 충실 하라. 72년 서둘지 말고 윗사람과 상의하며 순서대로 풀어 가면 성사. 84년 무리한 강행은 실패 자초할 수요 안정을 도모함이 상책. 96년 풀어질만한 일이 좌절되는 수가 있으니 끝까지 노력을.
● 소 37년 신진대사가 필요하면 즉시 수정하여 새 활로 만들어야 성취. 49년 마른나무에 불붙듯 노력하면 빠른 성공이니 부지런히. 61년 욕심으로 독점하려하면 실패 있으니 분수 지켜야 길. 73년 일에 분명히 끓고 맺음을 정확히 해야 성사될 운세. 85년 여성은 귀인 상봉 운세니 서로 화목하게 잘 처신해야. 97년 허영심에 사로잡혀 분별없이 말하면 이성간 갈등이 생길 수,
● 범 38년 가족 불화 조심하고 액난이 있으니 처신에 주의를. 50년 능력도 부족하고 자금도 부족해 우왕좌왕하니 신중해야. 62년 변절자로 인해 고난에 처할 수니 경계하며 처신 필요. 74년 옛것 버리고 새 출발이 유리하니 깊이 판단하고 재정비요. 86년 노력 대가가 적은 때며 먼저 나가고 후에 들어오는 운. 98년 마찰이 생겨도 곧 정상이 되니 각자 분수 지켜야. ● 토끼 39년 길이 흉으로 변하는 때니 임무완수하며 기다려야. 51년 시류 변화에 동참하고 상호 의사 협의해 행동해야 길. 63년 교육 육영계통 직업은 성공할 수 있는 운이니 노력해라. 75년 노력한 만큼 결실은 적으니 봉사 자세로 즐겁게 하라. 87년 임무를 끝까지 노력하여 수행하면 그 뜻이 달성 된다. 99년 공부는 좋은 시기니 열심히 하면 목적 달성 된다.
● 용 40년 문서착오나 시비구설에 연루될 수니 확실히 처리하라. 52년 아직 시기가 아니니 성급하지 말고 인내로 차기를. 64년 이권이나 사업도 동업자 이탈로 어려워지니 자중해야. 76년 진로 직업 등 변동은 손재수니 주위 협조로 해결해야 유리. 88년 대인관계는 시작은 좋으나 끝에 깨지는 경우를 조심. 00년 내 이익 고집 말고 분배체제를 정확히 해 추진해야 길.
● 뱀 41년 구설 사기 사고에 조심해 뜻하지 않은 손재피하라. 53년 일이 분에 넘치게 많아 괴로움도 있으니 참는 인내가 길. 65년 여성은 가정문제로 구설수가 있으니 조심해야 편안하다. 77년 재수있고 재물도 생기는 때니 심중하게 처신하라. 89년 사업 장사는 시기상조라 손대지 말고 더 연구를. 01년 시험응시자는 호운이니 최선을 다하면 좋은 결과가
● 말 42년 경솔한 행동은 남의 질시를 받을 수니 화합에 노력을. 54년 간단한 질병이 악화될 수 있으니 초기에 치료해야. 66년 상대 의사를 간파하고 대응하면 명예 재물은 득이 있다. 78년 공직자는 정의와 모범을 지켜야 해를 당하지 않는다. 90년 뜻밖의 사고수니 과음 사소한 다툼 피해야 손해 면한다. 02년 성사되었다고 만족하여 망동하면 재난을 당할 수니 조심.
● 양 31년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결 실마리가. 43년 기회 잘 잡아 부지런히 노력하면 재물도 풍성하고 즐겁다. 55년 욕심 버리고 좋은 기회이니 잘 이용해 소망 성취하라. 67년 아는 척하며 접근하는 자를 믿지 말라 속셈이 다르다. 79년 순조롭게 처리 안 되고 힘드니 잠시 인내하며 검토를. 91년 여성은 이성을 함부로 사귀지 말라, 부부 불화 수 있다.
● 원숭이 32년 타협하고 서로 협력하며 추진하면 기쁨과 이익 있다. 44년 업무로 다투어도 정당하면 유리하게 되니 용기 내야. 56년 잘된다고 무리하게 확장은 금물이고 절재하며 내실을. 68년 신상 변화가 예상되니 확실한 정보로 결단내야 유리. 80년 성실히 노력하면 타인들도 호응하여 순조롭게 해결. 92년 진로나 직업변동 이사는 손재수 있으니 협의로 해결해야.
● 닭 33년 실천하는데 난관이 있어도 결국은 성사되고 발전이. 45년 적은 노력으로 배 이익이 있으니 방법을 잘 연구하라. 57년 어려워 초조하지만 서두르지 말고 노력하면 길운 온다. 69년 결심한 초심 변치 말고 발전시키며 추진해야 성사. 81년 시비 생겨 송사나 손해 보기 쉬우니 침착히 대처함이 길. 93년 영업 비밀 유지하고 능력껏 힘차게 매진해야 성취.
● 개 34년 처음에 장애물이나 방해자 있으면 과감히 돌파해야 될 운세. 46년 능력에 넘치는 일을 강행하면 실패 오며 화 당할 수. 58년 욕심내지 말고 분수를 지키면서 충실만이 성취의 길. 70년 인화가 우선이니 화합에 신경 써야 늦게 성사 운이. 82년 주거이동 직장 등 변동이 예상되니 잘 검토하여 결정해야. 94년 무리한 사업 장사의 확장은 불리하니 깊이 생각 후에. ● 돼지 35년 자금 관리 카드 등에 신경 쓰고 가스 전기 불 주의. 47년 외형으로 사람 판단하지 말고 심충 분석해야 착오 없다. 59년 도난 구설 과음을 조심해야 손해를 면할 수 있다. 71년 사회적 공익을 위해 봉사하면 큰 결실이 되돌아온다. 83년 금전 문제로 시비나 도난수가 있으니 경계해야 길. 95년 좋은 기회라고 판단되면 물불 가리지 말고 잡아야 성사.
