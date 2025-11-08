[오늘의 운세/11월 9일]

● 쥐 36년 어려워도 자중하며 성실하면 귀인도 도와준다. 48년 재물을 구하려면 집밖에 나가 활동해야 얻어지는 운. 60년 낭비 줄이고 차기를 준비하는 자세가 필요한 시기. 72년 구설수 배신 수니 출행 말고 차기를 계획이 유리. 84년 맡은 일은 중도 포기하지 말고 끝까지 완수해야 성취될 수. 96년 적은 노력으로 큰 이익 얻으니 밀어붙여야 큰 성과가.
● 소 37년 힘들고 괴로움이 겹치는 시기이니 너무 무리하지 말라. 49년 재물 욕심내면 명예 손상될 수 있으니 분수 지켜라. 61년 이익만 추구하지 말고 봉사 정신으로 검소하게 해야 길. 73년 고생 참고 꾸준히 노력하면 귀인도 도와 꿈은 달성. 85년 늦다고 성급하지 말고 기다리면 좋은 기회와 소원성취. 97년 긴급사태 발생할 수 있는 때니 사고 골절 음주 조심.
● 범 38년 내일을 위해 실력을 가다듬고 심신을 연마하라. 50년 대기만성이라 급하게 하지 말고 때가 오기 기다려야. 62년 쉽게 결과 없는 일에 신경 써야 실리는 없고 피곤하다. 74년 가정불화로 소란하니 화합에 더욱더 심혈을 기우려라. 86년 하극상으로 주객이 전도 될 수니 현명히 돌파해라. 98년 연인 이성 관계는 서로 뜻이 달라 깨지기 쉬운 운.
● 토끼 39년 헛된 꿈 버리고 분수 지키며 안정하며 차기 준비요. 51년 만사 마음먹은 대로 힘차게 추진하면 성취할 수. 63년 매매는 호조건으로 성사될 수며 이권이나 계약 유리. 75년 너무 믿어 후회할 일 생길수니 잘 판단 후 처신하라. 87년 이성을 무분별하게 상대하면 모두 허사 되니 조심. 99년 시작하면 잘 풀리는 운이니 서두르지 말고 밀라.
● 용 40년 과거를 모두 잊고 새로운 계획 세워 추진하여야 할 운. 52년 그럴듯한 말에 속지 말고 냉철하게 신경 쓰지 말라. 64년 뜻밖에 귀인 만나 새로운 진로가 펼쳐질 길운. 76년 공직자는 분수와 정의를 중요시하고 처신하면 길하다. 88년 오해로 불편한 관계는 해결 될 수니 서둘러 화합해야. 00년 여성은 남자를 남자는 환락을 조심해야 길운으로.
● 뱀 41년 중도 포기하면 되는 일 없고 적극적으로 완수하면 성사. 53년 끈기와 노력으로 장애물을 제거하고 계속 추진해야. 65년 분수 넘치게 계획 말고 실속에 우선해서 진행해야. 77년 무리하지 말고 순리대로 처신하면 소망은 성사. 89년 고통 참고 겸손히 처세하면 새로운 전환점이 올수 있다. 01년 여성과 관계되는 일은 잘 안 풀이는 운이니 조심.
● 말 42년 재물 운은 좋으니 노력하고 낭비는 금해야 길하다. 54년 욕심으로 다투면 송사 벌어질 수니 이해와 양보로. 66년 매매나 재물은 얻을 수 있으니 서두르지 말고 자중해야. 78년 불평 말고 침착히 앞날을 개척하는 노력이 필요. 90년 대인관계의 일은 성사되고 혼담 및 장사도 성공되는 운. 02년 대인 이성교제는 때가 안 좋으니 신중히 조심해 접근해야. ● 양 31년 앞이 안 보이는 암울한 때니 새 방법 연구하며 건강에. 43년 가족과 더욱 친밀히 생활해서 활기찬 생활에 힘써야. 55년 굳게 마음 다지고 신중히 인내로 처리해야 난제 해결될 수. 67년 사회 활동하는 여성은 매우 길하니 노력하면 성과가. 79년 겉은 화려하게 보이나 속은 복잡하니 내면에 충실을. 91년 애인 남녀 간에는 정도를 지켜야 기쁘고 실수를 조심.
● 원숭이 32년 적극적으로 상호 협조하며 추진하면 소원 순조롭게 달성. 44년 무모한 행동 자제하고 자신에 맞는 정확한 행동 필요. 56년 재물보다 우선하여 가정 가족문제를 원만히 해결해야. 68년 사리사욕에 경거망동하면 실패하니 우선 공통성에. 80년 친지 협조자와 공적인 일을 추진하면 발전이 이루어질 수. 92년 천천히 조심해야 안전하며 급하게 서두르면 실패수가. .
● 닭 33년 매매나 계약은 미루고 구재도 어려우니 서두르지 마라. 45년 너그럽고 겸손한 자세로 처세하면 뜻한 바는 성사된다. 57년 호감 사는 대인관계 유지하면 소망은 쉽게 이루어진다. 69년 배신을 당해 의외의 난관에 처 할 수니 신경을 써라. 81년 거만 하지 말고 다가올 난관을 대비하는 자세 필요. 93년 시작은 왕성하나 나중에 약해지니 새 일에 손대지 말라.
● 개 34년 자신 있다고 앞에 너무 나서지 말고 한걸음 뒤서면 길운이. 46년 가정이 화목해야 편안해지니 외부일보다 우선해라. 58년 내실 튼튼히 하고 실력 쌓아 도전하면 난제 풀린다. 70년 현실파악에 우선하여 행동하고 주변인물과 협조해야 길. 82년 때를 잘 맞추어 직업이나 이사하면 좋은 일이 생길 수. 94년 선후배 도움 받아 공정히 처리하면 잘 해결된다.
● 돼지 35년 오해 받고 무시당해도 꾹 참고 때를 기다림이 상책. 47년 처리하는데 힘들어도 흥분하지 말고 신중하면 해결. 59년 힘든 계획을 세워 욕심내면 결국 손해만 본다. 71년 확실한 신용 얻으면 손재수 피하며 사업은 번창. 83년 일을 확장하지 말고 내실 기하여 안정을 유지하라. 95년 옮고 그름을 정확히 구별하여 처신해야 길하며 후회 없다.
댓글 0