[오늘의 운세/11월 10일]

● 쥐 36년 사교성 발휘해 대인관계 잘하면 성사. 48년 정당한 처신과 성실하면 복 받는다. 60년 공정하게 처리해야 더욱 발전이. 72년 부지런하면 계획 이루어지고 즐거움이. 84년 품위유지와 수지균형에 맞게 절약해야. 96년 장기적인 안목과 인내로 추진해야.
● 소 37년 모략하는 분위기니 명예 위한 처신 금물. 49년 말만 하면 허풍이 되니 행동을 보여야. 61년 흥분 말고 변화에 대응하는 지혜를. 73년 정확한 정보로 계획 밀면 성사 수. 85년 여성 도움 받으면 활동에 보탬 된다. 97년 현재 일 유지하고 새로운 변동 금물. ● 범 38년 큰 득은 없고 답답하니 새 길 찾아라. 50년 무리한 확장 금물 절재하며 내실을. 62년 안정 안 되어 불안한 처지니 주의해야. 74년 시비 수라 소망 이루기 힘드니 안전을. 86년 낭비 막아야 복록과 재물도 형통. 98년 근면 착실하면 귀인 상봉 운세.
● 토끼 39년 강하면 부러지니 불손하지 말고 겸손히. 51년 일 성취되고 재물 오니 기쁨 클 운. 63년 확실치 않은 사람과 거래 약속 삼가. 75년 작게 해도 키우면 후원자도 도와준다. 87년 사전지식 없는 일에 손대지 말아야. 99년 사기 사고나 속는 일 벌어질 수 조심.
● 용 40년 답답한 일만 생기며 소망 성사 어렵다. 52년 노력하여 기회 잡으면 재물 성취 수. 64년 여유 있게 추진하면 마침내 성사. 76년 적극적으로 내 실력 보여야 성사. 88년 즐거운 마음으로 남을 도우면 복이. 00년 힘들어도 견디면 때가와 기쁨 올 수.
● 뱀 41년 겸손히 처리하면 복이 와 길해진다. 53년 소망하는 일은 노력하면 성취 운. 65년 강한 결단으로 밀면 소망은 성취. 77년 생각보다 행동이 앞서니 기다려라. 89년 미덕을 행하면 상호 협조 잘되어 성취. 01년 내부에 난제부터 해결해야 잘될 수
● 말 42년 암울한 때니 새 방법 연구하며 기다려라. 54년 고생 끝에 낙이오니 참고 기다려야. 66년 욕하고 음해하는 자 있을 수니 조심. 78년 필요하면 내부의 개선도 단행해야. 90년 폭음하면 난관에 빠지니 냉정한 처신을. 02년 결단하여 밀고가면 뜻밖에 도움으로 길.
● 양 31년 어려움 있지만 노력하면 반드시 성취. 43년 겉과 속이 일치되도록 행동해야 성사. 55년 뜻대로 안되니 서서히 진행하며 차기를. 67년 정신 차리고 처신해야 속지 않는다. 79년 적은 것이 모여 크게 되니 차분히 진행. 91년 무리 말고 순리대로 처신하면 성사.
● 원숭이 32년 무리한 추진 말고 유경험자 조언 참고. 44년 미덕과 선행 실천하면 재앙 물러간다. 56년 급히 먹으면 체하니 서서히 진행해야. 68년 윗사람 의도대로 추진해야 풀릴 수. 80년 이득이 따를 수니 상대와 믿음 돈독히. 92년 성숙되는 때 서서히 도래하니 기다려라.
● 닭 33년 노력하면 융화되어 안정 되찾는다. 45년 협조자와 추진하면 막혔든 일 해결. 57년 확장 전업은 위험 현재에 충실해야. 69년 능력 이상 하지 말라 분수껏 실리 추구를. 81년 과음 조심 인내로 밀면 귀인 도와 성취. 93년 미래 판단하고 예측해 처세할 때.
● 개 34년 설득해 이해시키며 참으면 귀인 도움도. 46년 고통이 생기는 때니 조심히 처신해야. 58년 판세 흐름 파악해 대비하며 움직여라. 70년 가정화목 신경 쓰며 정확히 밀면 성사. 82년 구두 약속 믿지 말고 문서로 확실히. 94년 서두르지 말고 기다리면 기회 온다.
● 돼지 35년 가정이 화목할 수니 가족 친지 화평을. 47년 고생한 결과 성사수니 순조롭게 처리를. 59년 서두르지 말고 단합하여 밀면 끝내 성사. 71년 위사람 잘 만나야 성공 아니면 실패. 83년 너무 나서지 말고 한걸음 뒤서면 길운. 95년 성실하면 승진 취업의 기회가 올수.
댓글 0