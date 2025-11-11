[오늘의 운세/11월 11일]

● 쥐 36년 우환 대비해 뜻밖의 손실 막고 성실히. 48년 거짓말에 속지 말고 잘 판단해 처신을. 60년 불리한 일만 생기니 차기를 기다려라. 72년 포기 말고 노력하면 차차 회복 된다. 84년 욕심 버리고 좋은 기회니 소망 성취하라. 96년 노력 이상 성과 기대하며 서두르지 말라.
● 소 37년 덕을 베풀고 내실에 충실하면 성취. 49년 힘들고 괴로움이 겹치니 무리 말라. 61년 정도로 참고 인내하면 귀인 도와 성사. 73년 여성은 주위 협조도 받아 성취할 수. 85년 책임자 되도 독선적이지 말고 협조를. 97년 번민 말고 자신 있으면 밀어야 성사.
● 범 38년 주위를 확실히 파악한 후 처신이 길. 50년 아끼면 재물 운 있어 재물 이득이. 62년 때 되어야 이익 작게 오니 기다려라. 74년 본업에 충실하라 투기는 재화를 초래. 86년 시작하면 풀리는 운 서두르지 말고 밀라. 98년 고난이 오니 확실히 계획 재분석을.
● 토끼 39년 덕으로 주위와 협력하며 인내로 견뎌야. 51년 공정하게 하면 믿고 따르니 성사. 63년 여성이 하는 일에 남성이 도와주면 발전. 75년 추진하는 일은 잘 해결 되니 즐겁다. 87년 음해 비방하며 배신하는 사람 조심해야. 99년 선후배지도 받으며 추진하면 후에 발전.
● 용 40년 아집과 독선 버리고 적당히 타협하라. 52년 강한 의지로 과감히 도전하면 성취운세. 64년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 잡아라. 76년 잘될 수 있고 만족한 기쁨이 올 수. 88년 노력하면 만사형통 할 것이고 즐거움이. 00년 바르게 믿고 처리해야 순조롭게 해결.
● 뱀 41년 친지 동료와 관계 돈독히 하며 성실히. 53년 분수 지키라 고집으로 움직이면 액운이. 65년 심신이 지처 되는 일 없으니 휴식을. 77년 일에 문제 발생해 관재구설 사기 조심. 89년 윗사람에게 협조 요청하면 소원 성사. 01년 말만 하지 말고 실력 보여 인정받아라.
● 말 42년 낚시 여행 산행은 위험하니 조심해야. 54년 자신 있다고 추진 말고 정확한 판단을. 66년 여행 외출 때 계획 확인해야 고생 면할 수. 78년 부인 말 듣고 화목해야 막힘없다. 90년 품위 유지하고 고행 참으면 길운 온다, 02년 즐겁다고 자칫 향락에 빠져 어려워 질 수.
● 양 31년 과도한 투자하지 마라 내일 대비해야 43년 차근차근 노력면 끝내 성취한다. 55년 직장 대인관계 불리한 상황이 올수. 67년 봉사한다는 정신으로 처신해야 길하다. 79년 여성은 품위 있는 처신과 말로 인정받아야. 91년 절약하면 구하는 재물과 소원 성취.
● 원숭이 32년 현 상태 파악해 유리한 입장 택해야. 44년 외부일보다 가정 일 우선해야 편안하다. 56년 윗사람 잘 모시고 움직이면 덕 받는다. 68년 밀고 나가라 안 풀리든 일이 해결 될 수. 80년 공평하면 난제 풀고 명성 날릴 운. 92년 악이 득세하니 정당한 일도 막히니 자중. ● 닭 33년 윗사람 지도 받고 지혜 발휘하면 성취. 45년 풀린다고 흥분 말고 경계해야 실수 없다. 57년 달콤한 말에 속으면 실패 수니 경계. 69년 상하 직원과 긴밀히 협조하면 성사. 81년 과감히 장애물 제거하고 나가면 길. 93년 욕심 금물 적게 계획해 추진하면 달성.
● 개 34년 너무 따지면 오해하니 너그럽게 처리를 46년 긴급사태 발생할 수니 사고 골절 조심. 58년 소망은 차차 성사 되어 태평 할 수. 70년 윗사람 지도 받으며 지혜를 총 동원해야. 82년 친지 주위와 불화 있으니 양보가 상책. 94년 어려움 극복하며 추진하면 목표 달성.
● 돼지 35년 혼자하지 말고 친지 도움 받으면 유리. 47년 공을 양보하면 공이 내게로 돌아와 득이. 59년 수익 적다고 불안해 말고 기다려야. 71년 노력해 신망을 받아야 길하다. 83년 고통이 있어도 마침내 풀려나가는 운. 95년 계획한 일은 착실히 추진하면 성사될 수.
