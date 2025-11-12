[오늘의 운세/11월 12일]

● 쥐
36년 다투면 송사 벌어질 수니 이해 양보로.
48년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결.
60년 끈기 있게 계속 추진하면 결국 성사.
72년 협조자 만나면 잘 풀리며 일거양득할 수.
84년 이웃 지인과 협의하며 처리하면 행운이.
96년 고통은 내일의 희망 기약하니 도약하라.
● 소
37년 공익 위해 활동하면 명예 빛나고 결실이 .
49년 정성으로 소원 빌며 노력해야 성취할 수.
61년 자신 있게 추진하면 소망은 성사.
73년 겸양한 인덕으로 신망 얻어야 성사.
85년 교만하면 손해 겸손한 처신 만사형통.
97년 사고수니 과음 사소한 다툼 피해야.
● 범
38년 평지풍파 운이니 매사 조심이 길.
50년 구설 과음 조심해야 손해 면할 수.
62년 욕심 삼가고 분수 맞는 행동이 필요.
74년 요행 바라지 말고 착실하면 성사.
86년 화합 않되 어려운 상태니 주시를.
98년 말조심 마찰피하면 이성문제 성사.
● 토끼
39년 시기상조니 손재 조심하고 심신수련을.
51년 방해하는 이 있으니 경계하고 근신하라.
63년 적게 이루어지니 큰 기대는 금물.
75년 강하게 추진해야 성사 약하면 실패.
87년 꾸준히 하면 신도 도와 성공하는 운.
99년 여성은 예의로 노력하면 소망은 성사.
● 용
40년 성사 어렵고 막히니 새 방법 연구하라.
52년 집안 화목 친지와 우애 깊게 해야.
64년 귀인 협조 얻어 사업 시작하면 성과가.
76년 인내하면 주위 도움 받아 손재 피한다.
88년 영업 대인교제는 정성 다하면 목표달성.
00년 예상 못한 손재 근심이 생기니 조심.
● 뱀
41년 고통 소멸되고 길운 되니 성실하라.
53년 강하게 밀면 재물 생기고 난제도 해결.
65년 믿고 긴밀히 협조 하에 처리해야 성사.
77년 적당히 하지 말고 매듭지어야 성취.
89년 좋은 기회라고 판단되면 무조건 잡아야.
01년 노력하면 고생 끝에 즐거움이 올수.
● 말
42년 과거 회상하며 방심 말고 바르게 처신을.
54년 불평은 오해 부르니 고충 말해 풀어야.
66년 근검절약해서 앞으로 손재에 대비를.
78년 질시 경계하고 덕으로 하면 기쁜 일이.
90년 욕심 버리고 봉사 정신으로 검소하게.
02년 가능하다고 판단되면 과감한 투자를.
● 양
31년 뛰어봐야 성과 없고 고생하니 휴식을.
43년 확실히 처신해야 어려운 난제도 풀린다.
55년 상황 파악해 위험요소 제거하고 시작해야.
67년 고집부리면 심력 낭비하고 소득 없다.
79년 괴로움 이겨내면 귀인도 도울 수.
91년 추진하고 싶으면 망설이지 말고 노력을.
● 원숭이
32년 겉은 화려하나 속은 복잡 내면에 충실을.
44년 풀리지 않아도 급하지 말고 침착히.
56년 서둘지 말고 대비하며 기다려야.
68년 적은 일보다 큰일에 매달려야 발전이.
80년 소망 해결 공직자 회사원 승진 영전 운.
92년 귀인 협조 있으니 변화에 순응해 가야..
● 닭
33년 내 처신이 악운 길운 만드니 겸손해야.
45년 방심하면 깨지기 쉬우니 끝까지 확인 요.
57년 현 상태의 노하우 판단해 발전시켜라.
69년 복이 오니 노력하면 귀인 도와 성취.
81년 예상보다 다르게 풀리니 대처하면 길.
93년 이성 친구 충돌로 복잡해지니 신중히.
● 개
34년 계획 잘 세워 강하게 추진하면 성사.
46년 바르고 선하게 처신하면 즐겁고 태평.
58년 큰 도움주면 오히려 해가 오니 적당히.
70년 신경 쓸 일이 생기니 성실히 대처하라.
82년 사람 접촉이 빈번하면 이를 잘 이용해야.
94년 이성교제 안 되니 신중히 처신 요.
● 돼지
35년 끓고 맺음을 정확히 해야 성사될 운세.
47년 신중하여 도난 실물수 손재 조심하라.
59년 계약 매매는 잠시 판단하며 처리요.
71년 주위 복잡하니 정리 할 것은 개선을.
83년 운 왕성하니 기회 잡아 추진하면 이익이.
95년 거래 될듯하면서 힘드니 기다려야.
일월철학원장 일월선사
