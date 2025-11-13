[오늘의 운세/11월 13일]

● 소 37년 주위사람 말에 순응하면 좋은 결실이. 49년 시작은 의도대로 안 되도 노력하면 유익. 61년 오해 풀고 결합하는 때니 주위 화합해야. 73년 협조자 잃기 쉽고 공은 헛수고 될 수. 85년 속 썩을 일 생기니 사랑 베풀고 포용을. 97년 판매 영업은 유리 욕심 버리고 성실해야.
● 범 38년 냉정한 판단으로 버릴 것은 버려야. 50년 일 추진해도 잘 해결될 수 있는 운. 62년 좋은 일 생길 징조니 소망은 성사. 74년 명예 승진 유리 궁금한 소식 올 수. . 86년 어려워도 협조하며 밀고 가면 성사. 98년 무리한 욕심으로 해보았자 실속 없다. ● 토끼 39년 매사 이루어지니 조급하지 말라. 51년 변화 말고 현재를 고수 발전시켜야. 63년 마찰 생겨도 정상되니 분수 지켜야. 75년 난처하면 애쓰지 말고 피해 숙고를. 87년 마음껏 능력 발휘하면 목적 달성. 99년 어렵게 변해가니 한발 빼고 연구를.
● 용 40년 노력이 엉뚱하게 되어 힘드니 신중히. 52년 계획 추진 어려우니 서두르지 말라. 64년 힘들면 계획 수정하여 가능한 길 택하라. 76년 나를 낮추며 내 관리 잘해야 복이 올수 88년 함정에 빠지니 욕심내 다투지 말라. 00년 윗사람 잘 받들면 순조롭게 성사.
● 뱀 41년 내 할 일만 성실히 하면 성취 수. 53년 때 되면 운세 호전되니 실력 쌓아야. 65년 사기 구설 송사수니 양보하고 조심을. 77년 윗사람 성심성의 모시면 길이 열린다. 89년 급히 변동 말고 현재를 더 발전시켜라. 01년 잘 되었다고 흥분 말라 내면에 고충이.
● 말 42년 아집부리면 잘 되든 일도 망가 질수. 54년 절제하며 유혹 조심 잘못 되면 손재가. 66년 여러 일벌이지 말고 전문성 살려라. 78년 귀인 협조 받으면 매매 계약 등 성사. 90년 노력하면 막힌 것은 서서히 풀리는 운. 02년 유비무환 성취 후에 미래 대비를.
● 양 31년 부지런히 준비하고 노력하면 성사된다. 43년 계획대로 안 되고 애쓰고 득은 없다. 55년 급히 강행 말고 기회 포착해 도전하라. 67년 계획이 어려워도 밀고가면 소망 달성. 79년 협조 않되 되는 일 없고 힘만 든다. 91년 꾸며하는 말에 신경 쓰지 말고 조심.
● 원숭이 32년 상호 존경하며 양보하고 충돌 피해야. 44년 경쟁 두려워말고 착실히 룰어 가면 성사. 56년 소득은 없고 생각지 않은 지출이 예상된다. 68년 큰 계획은 이루어지기 힘드니 정확히. 80년 힘든 일 욕심내면 결국 손해만 본다. 92년 자연재해수니 해상작업 낚시는 피해야.
● 닭 33년 잘 끝난다고 방심하면 실수하니 확인을. 45년 욕심은 금물 친지와 정을 돈독히 하라. 57년 친지 협조자와 추진하면 이루어질 수. 69년 역부족인 운이니 결실 적으니 신중히. 81년 화나도 참고 주위와 상의하면 해결책이. 93년 이성관계 사기 송사에 빠질 수니 조심.
● 개 34년 상황 분석해 주위와 합심하면 성사. 46년 공공기관 상대가 이익 있으니 공정하게. 58년 구재는 성과 적고 망동은 구설수가. 70년 구설수로 근심걱정 생기니 조심 요. 82년 친지 동료 화합이 이루어져 즐거운 날. 94년 변화는 착오 없도록 신중히 처신해야.
● 돼지 35년 현재를 직시해 차분히 처신해라. 47년 급한 승부는 실수 차기를 노려라. 59년 성공 실패가 거듭되는 때 현명하게. 71년 화합하여 문제 풀고 현 상태 유지하라. 83년 이익 적어도 신중히 대처해 추진해야. 95년 현재 혼란한 때니 뒤로 물러서 연구를.
