[오늘의 운세/11월 14일]

● 쥐 36년 능력 있다고 설치면 질시 받으니 조심. 48년 예상외 수입 생길 수니 낭비 하지 말라. 60년 귀인 도움 받고 움직이면 새로운 운이. 72년 재물운 별로니 유리한 방법 연구를. 84년 조건 판단해 처신하면 순탄하게 성취. 96년 여인이 도우면 좋아지니 도움 요청하라.
● 소 37년 포용력 발휘해 화평하면 순조롭게 성취. 49년 힘든 일도 반복해 밀면 끝내 성취. 61년 주관을 확실히 세워 밀면 끝내 성사. 73년 노력하면 귀인도 도와 성취된다. 85년 좋은 계획은 매진하면 성취 될 수도. 97년 잘되든 일도 꼬여가니 깊이 연구를. ● 범 38년 화합하면 귀인도 도와주니 재수대통. 50년 즐겁게 하면 인정받고 꿈 이루어진다. 62년 침착하게 신중한 처신만이 손해 피함. 74년 난관에 처해도 대처하면 해결책이. 86년 현재 고수하며 안정 유지함이 길. 98년 능력 인정받고 추진하면 잘 추진된다.
● 토끼 39년 주위 협조 구해서 처리하면 난제 해결. 51년 어려움은 돌파해야 이루어지고 성취. 63년 귀인 모시면 성취 꼬였든 일도 해결. 75년 확실한 지인 도움 받으면 소망 성사. 87년 답답해도 기다리면 난제 해결될 운세. 99년 대인지도 받고 노력하면 난제 해결. ● 용 40년 화합과 타협에 우선해야 실패 면한다. 52년 장애물 있어 이루기 힘드니 조급하지 말라. 64년 화나는 일이 벌어져도 인화 화합이 최선. 76년 좋은 계획은 서둘러 매진하면 성취. 88년 말 많고 성사 안 되니 자중 할 때. 00년 공부는 좋은 때니 목적 달성 된다.
● 뱀 41년 약하면 손재수니 과감히 새 계기를. 53년 노력 결실 나타나니 분발하면 성사된다. 65년 신규 일 미루고 절약하며 직분에 충실히. 77년 이익만 따지며 다투면 송사 구설수가. 89년 손위여성 상대는 적극적으로 처신해야. 01년 협조자를 판단해라 나을 역이용 할 수도. ● 말 42년 힘든 일 겹치니 연구해 어려움 극복하라. 54년 이익만 따지지 말고 성의 다해 봉사를. 66년 유능한 영업능력 발휘하면 성공 수. 78년 의견차로 논쟁 있으니 원만히 해결을. 90년 노력해도 성과 없을 때는 새 방향 고려. 02년 귀인도움으로 협력자를 만나는 때.
● 양 31년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취. 43년 참고 기다리면 즐거운 운세 인내하라. 55년 산전수전 넘는 힘든 때 참고 노력해야. 67년 협조자 나타날 수니 이를 대비해야. 79년 현 상황 잘 파악해 노력하면 길 열림. 91년 무의도식하지 말고 발전적 일 전념해야.
● 원숭이 32년 불화하던 가정 친지 관계 풀어지며 안정이. 44년 일처리 잘해도 인정안하니 인내야. 56년 불안해도 예의 지키며 처신하면 해결. 68년 미덕 베풀고 위아래 친밀한 관계 유지를. 80년 사업 장사는 수입이 있어 큰 기쁨이. 92년 안전하게 행동해 건강관리에 신경 써야.
● 닭 33년 시비 송사로 손해 볼 수니 대처를. 45년 사업 장사는 발복하니 부지런히. 57년 옮고 그름을 구별하여 처신해야 길. 69년 재물취득은 힘드니 헛된 욕심 버려라. 81년 풀리지 않고 꼬여가니 해결책 강구를. 93년 과감히 공정하게 처리해야 성사 수. ● 개 34년 어려워도 견디면 뜻밖의 도움 받을 운. 46년 수혜자가 배반 할 수니 확실히 판단을. 58년 분쟁에 끼지 말고 침착히 실리 찾아라. 70년 매매 이권은 호조건으로 성사될 수. 82년 여행은 손재 예상되니 과음 운전 신중히. 94년 굳게 신중히 해야 난제 해결될 수.
● 돼지 35년 화목하지 못하고 갈등하니 기다려야. 47년 좋은 기회 날리지 말고 정신 차려 잡아야. 59년 현실파악하고 주변인물과 협조해야 길. 71년 전화위복 운 겸허히 처세해야 길한 운. 83년 욕심내 다투지 말고 공정하게 처신을. 95년 가능한 일 추진해야 계획 나쁘면 실패.
