[오늘의 운세/11월 15일]

● 쥐
48년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
60년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
72년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
84년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
08년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
● 소
37년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
49년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
61년 중요한 일은 내일을 기약해라.
73년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
85년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
97년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
● 범
38년 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라.
50년 바쁘고 유쾌한 하루 될 듯.
62년 가급적 전문가와 상의하는 것이 좋다.
74년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
86년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
98년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
● 토끼
39년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
51년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심 가질 것.
75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
87년 좋은 말 한마디가 행운을 부른다.
99년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 용
40년 행운의 여신이 함께하고 있다.
52년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
64년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
76년 순간적인 감정을 절제해야 한다.
88년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
00년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
● 뱀
41년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
53년 오해나 실수로 인한 구설주의.
65년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
77년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
89년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
01년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
● 말
42년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
54년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
66년 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것.
78년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
90년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
02년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
● 양
43년 모든 것은 세월이 약이다.
55년 가끔은 평범한 일상에서 벗어나 볼 것.
67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
91년 오늘은 정장보다는 캐주얼이 좋다.
03년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
● 원숭이
44년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
56년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
68년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
80년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
92년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
04년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
● 닭
45년 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
57년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
69년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
81년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
93년 평범한 것이 가장 좋은 것이다.
05년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
● 개
46년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
58년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세.
70년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
82년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
94년 충동구매와 과음은 금물!!
06년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
● 돼지
47년 오늘은 유쾌하고 행복한 하루!
59년 현실에 만족하는 것이 최선이다.
71년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
83년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
95년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
07년 서쪽방향이 길하며 때아닌 감기 주의할 것.
인천철학관 박성희 원장
