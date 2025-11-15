[오늘의 운세/11월 16일]

● 쥐 36년 여행 외출 시 손재 조심하고 금전문제로 고민 생길 수. 48년 노력하면 어려움은 해결되고 재기하니 침착 하라. 60년 흥분해 말 많으면 즐거움이 다툼으로 변할 수니 조심. 72년 무리하지 말고 현실의 변화에 적응하며 서서히 하라. 84년 좋은 말로 이용하려는 사람 멀리하고 근신하며 인내해야. 96년 재물은 불어나고 기쁨이 크며 하는 일은 막힘이 없다.
● 소 37년 구설수 조심하고 모략 피하면 길한 운세로 전환. 49년 목표달성에 너무 집착하면 결과는 손해니 조심해야 길로. 61년 밝은 운이니 계획을 확실히 추진하면 막힘없이 성사. 73년 신용 얻고 겸손히 처신하면 일은 성사되고 태평하다. 85년 현실 변화에 적응하며 무리하지 말고 화목에 우선. 97년 견해차로 다틀 일이 생겨 손해 볼 수니 양보가 상책.
● 범 38년 외부 일에 너무 신경 쓰면 가족문제 발생하니 가정에 신경을. 50년 내복으로 잘된다고 과신 말고 주위사람 협조 받으라. 62년 거래 계약 시는 깊이 판단해야 사기나 손재 피하니 조심. 74년 견해차로 난관에 처 할 수니 차분히 해결책 강구하라. 86년 소인 멀리하고 대인 말을 참고하며 처신해야 좋아진다. 98년 이성으로 인해 난관에 빠질 수니 조심함이 우선.
● 토끼 39년 손해 본다고 당황하지 말고 감수하며 검소하게 처신이 길. 51년 겉은 화려하나 속은 비었으니 내실 있게 행동하라. 63년 장사 사업 투기 운은 없으니 재물 욕심내 무리하지 말라. 75년 교통사고 손재 등 액운이 예상되니 안전주의로 처신하라. 87년 신규 사업 벌리지 말고 현 위치 지키며 현업에 충실해야. 99년 현인의 말을 받들어 연구하며 바르게 처신해야 길.
● 용 40년 내 역할만 충실히 하면 가정화목하고 편안하며 즐겁다. 52년 도난 모험 투기에 조심해야 화를 피하며 안정 찾는다. 64년 안에서 손해 밖에서 이익을 보는 때니 매사 확실히. 76년 사방이 막혀 계획 성사되기 힘드니 대인과 상의를. 88년 경쟁도 두려워말고 차근차근 풀어 가면 마침내 성사. 00년 이성과 미팅은 바르게 해야 서로 큰 후환이 없다.
● 뱀 41년 노력한 보람이 나타나 이익은 증가하고 공명도 빛날 운. 53년 외유내강으로 밑 사람 이익 챙겨주면 내게 복이 온다. 65년 서두르지 말고 윗사람 잘 모시고 움직이면 덕 받는다. 77년 의견충돌로 서로 양보 없이 외고집이니 화합을 모색하라. 89년 재물보다 명예 지키고 뜻이 안 맞으면 계약 거래하지 말라. 01년 친지 가족과 협동하는 일은 무난히 성취되니 협조해라.
● 말 42년 곤란한 처지에 있어도 도와주는 귀인 나타나 해결된다. 54년 운세가 좋으니 옛 일을 다시 추진하지 말고 새 일에. 66년 차차 운세가 피어나니 순리로 하면 재물운도 좋다. 78년 선후배의 지혜를 얻어 후견인을 내세워 처리함이 유리. 90년 대인접할 기회 오면 사교성 살려 친목을 도모함이 유리. 02년 흥망성쇠가 엇갈리는 운세라 현재 일을 발전시켜라.
● 양 31년 흉한 일도 해결되어 길로 변하니 계획대로 추진하라. 43년 노력하며 착실히 추진하면 주위 사람도 도와준다. 55년 말만 앞세우지 말고 실력 보여 능력을 인정받아라. 67년 가정 화목과 화합 유지해야 난처한 일 피할 수 있다. 79년 양보 없이 이익만 따지며 다투면 송사 구설수 있다. 91년 풀릴듯하던 일이 지연되니 잠시만 인내가 필요하다.
● 원숭이 32년 꾸며하는 말에 속지 말고 정확히 판단하여 처신해야. 44년 우환 질병 고통 등 액난에 대비하는 지혜가 요구됨. 56년 현 위치를 지탱하며 유지하고 참는 자세 필요한 시기. 68년 나에게 유리하다고 판단되면 주저 말고 협조 요청해라. 80년 때가 이르니 서두르지 말고 침착하게 추진하면 성사. 92년 친지 동료와 돈독히 유대를 유지하고 겸허히 처신하면 길..
● 닭 33년 무리한 처신 말고 밑을 내려 보는 겸손한 행동이 유리. 45년 철저하게 처리하면 서서히 난제도 풀려나간다. 57년 예상 못한 돈 쓸 일이 생기니 미리 대비하는 자세 필요. 69년 과오를 너무 탓하여 화합 깨지 말고 화목해야 길운으로. 81년 상대 속셈이 다르니 성급한 결정은 손해 볼 수 있다. 93년 능력 있다고 앞서서 설치면 주위에 질시 받으니 조심.
● 개 34년 계획이 예상보다 다르게 풀리는 수니 대처하면 길로. 46년 체면불구하고 불리하면 한발 뒤로하고 처신이 안전. 58년 때를 기다리며 상황 판단해 움직이면 문제 해결. 70년 현 위치가 안정이 안 되어 불안해도 곧 정상되니 노력을. 82년 시작은 어려우나 화합하고 서서히 진행하면 형통함. 94년 새싹이 비를 만나니 추진하는 일은 성사되고 기쁨이.
● 돼지 35년 마음 안정하고 좋은 찬스 기다리는 자세가 필요하다. 47년 주위가 복잡하니 정리 할 것이 있으면 개선도 필요. 59년 예감이 좋다면 계획을 실천해 나가라 난제 풀러진다. 71년 지성으로 기도하는 심정으로 정성껏 추진하면 결실이. 83년 불만족한 일도 만족하게 즐겁게 처리해야 길하다. 95년 평지풍파 운이니 돌다리도 두드리는 심정으로 조심이 길.
댓글 0