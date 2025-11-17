[오늘의 운세/11월 17일]

● 쥐 48년 공복에 마시는 차가운 물은 건강을 해칠 수 있다. 60년 힘들어도 그냥 웃어넘길 수 있는 아량이 필요하다. 72년 지나간 일에 얽매이지 말 것. 84년 이왕 포기할 거라면 빠를수록 좋다. 96년 근면과 성실이 성공의 비결이다. 08년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
● 소 37년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다. 49년 자신의 의사를 정확하게 표현할 것. 61년 충동적인 지출이나 소비를 주의해야 할 때. 73년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 85년 예상치 못한 반가운 인연이 생길 수 있다. 97년 사소한 일에도 신중히 처리할 것.
● 범 38년 기대하지 않았던 곳에서 기쁜 소식 들려온다. 50년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 62년 귀인을 만나거나 대인관계 원만하게 풀릴 운. 74년 유쾌한 하루가 될 듯. 86년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다. 98년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
● 토끼 39년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요. 51년 옛말대로 돌다리도 두드려 보고 건너라. 63년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 75년 가족과 함께하는 시간 가져볼 것. 87년 자신의 생각을 소신껏 펼쳐도 괜찮다. 99년 움츠리지 말고 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
● 뱀 41년 때로는 져주는 것이 이기는 것이다. 53년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 65년 맡은 일은 뒷마무리를 깔끔하게 해야 한다. 77년 겉치레를 챙기기보다는 마음 편안한 것이 좋다. 89년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것. 01년 유행에 관심 가져보는 것도 좋다. ● 말 42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화가 필요한 때. 54년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다. 66년 한발 물러서 양보하고 여유를 가질 필요가 있다. 78년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 90년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 02년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 양 43년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 55년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 67년 전화위복의 기회가 제공될 수 있다. 79년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출이 생길 수. 91년 내 능력 밖의 일은 굳이 벌이지 말 것. 03년 마음에 들어도 무리하지 말고 신중하게 판단할 것.
● 원숭이 44년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 56년 상대방의 단점보다는 장점을 부각시켜 주어라. 68년 과로하거나 무리하지 말 것. 80년 어려움은 지나고 새 희망이 온다. 92년 동료나 가족과 호흡을 맞추어라. 04년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행되니 열심히 임하라.
● 닭 45년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 57년 폭풍이 지나가고 평온이 온다. 69년 잘 처리하면 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다. 81년 사람 만나는 일에서 좋은 성과가 생긴다. 93년 자기 의사를 분명하게 표현할 것. 05년 아랫사람에게 밥 사주는 것에 인색해하지 말라.
● 개 46년 오늘 할 일을 다음으로 미루지 말 것. 58년 마음에 들지 않아도 내색하지 말 것. 70년 아무리 바빠도 식사는 거르지 말고 건강 챙길 것. 82년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 94년 일단 한발 물러서라 시간이 약이다. 06년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
● 돼지 47년 성급하게 처신하지 말고 인내와 대화가 필요한 시기. 59년 하고싶은 말이 있어도 참고 이해해 줄 것. 71년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 83년 지금은 과감한 결단이 필요한 시기. 95년 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 07년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
