[오늘의 운세/11월 18일]

● 쥐(子)띠
48년 행운의 여신이 함께하고 있다. 60년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라. 72년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯. 84년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다. 96년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯. 08년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
● 소(丑)띠
37년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 49년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 61년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다. 73년 들어나지 않는 거래에 좋은 날. 85년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 97년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
● 범(寅)띠
38년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯. 50년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다. 62년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 74년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 86년 충동구매와 과음은 금물!! 98년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
● 토끼(卯)띠
39년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 87년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요. 99년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
● 용(辰)띠
40년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 52년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 64년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요. 76년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 88년 과욕은 금물, 현실에 만족해야. 00년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
● 뱀(巳)띠
41년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 53년 중요한 일은 내일을 기약해라. 65년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 77년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 89년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남. 01년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
● 말(午)띠
42년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 54년 고질병에서 해방이 되는 기상! 66년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 78년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다. 90년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 02년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
● 양(未)띠
43년 모든 것은 세월이 약이다. 55년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것. 67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것. 91년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다. 03년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
● 원숭이(申)띠
44년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 56년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 68년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 80년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 04년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 닭(酉)띠
45년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다. 57년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다. 69년 오늘은 가급적 대중교통 이용 할 것. 81년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 93년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 05년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
● 개(戌)띠
46년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것. 58년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다. 70년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다. 82년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 94년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인. 06년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
● 돼지(亥)띠
47년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 59년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것. 71년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것. 83년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 07년 모임에서 분위기를 주도하고 인기상승.
인천철학관 박성희 원장
