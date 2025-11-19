[오늘의 운세/11월 19일]

● 쥐 48년 금전에 지나치게 집착하지 말 것. 60년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다. 72년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만. 84년 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 96년 사소한 일에도 신중을 기할 것. 08년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 소 37년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것. 49년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 61년 지나치면 모자람만 못한 법. 73년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 85년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다. 97년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것.
● 범 38년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것. 50년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다. 62년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다. 74년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라. 86년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯. 98년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다. ● 토끼 39년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 51년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것. 63년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯. 75년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다. 87년 주위 사람들과 친하게 지낼 것. 99년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
● 용 40년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 52년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 64년 오늘은 장기적 투자에 유리하다. 76년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다. 88년 옛 친구를 만나면 행운이 온다. 00년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요.
● 뱀 41년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것. 53년 편견을 버리고 마음을 열어라. 65년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다. 77년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 89년 새것이나 유행에 관심 가져보는 것도 좋다. 01년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
● 말 42년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물. 54년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯. 66년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의! 78년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성. 90년 충동적인 구매나 언행 주의. 02년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
● 양 43년 이것도 좋고 저것도 좋다. 55년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 67년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다. 79년 마음이 가지 않으면 하지 말 것. 91년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. 03년 상대방의 입장에서 생각해볼 것.
● 원숭이 44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다. 56년 베푼 만큼 돌아온다. 68년 명예도 좋지만 실리도 중요하다. 80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 92년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것. 04년 바쁘기만 하고 실속이 적을 수 있다.
● 닭 45년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨. 57년 오랜 숙원이 이루질수 있다. 69년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다. 81년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯 93년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다. 05년 세상이 다 내 마음 같지는 않다. ● 개 46년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 58년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실 할 것. 70년 지나친 과욕은 금물! 82년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 94년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라. 06년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
● 돼지 47년 옛것도 좋지만 집착은 금물. 59년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다. 71년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승. 83년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 95년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식. 07년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
