李 ‘공항 영접’에 공산당 고위직 인허쥔 장관 나온 이유는[청계천 옆 사진관]

3박4일 일정으로 중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 4일 오후 베이징에 도착하며 공식 일정을 시작했다.
이 대통령은 이날 공군 1호기 편으로 서울공항을 출발해 베이징 서우두 국제공항에 도착했으며, 중국 측에서는 인허쥔 과학기술부 장관이 직접 공항에 나와 이 대통령 내외를 맞이했다.
청와대는 인허쥔 장관이 2022년 10월 열린 제20차 중국 공산당 당대회에서 중앙위원으로 선출된 당 고위 인사라는 점을 언급하며, 외국 정상 공항 영접에 장관급이자 당 핵심 인사가 나선 것은 이례적인 사례라고 밝혔다. 이는 중국이 새해 첫 국빈 외교 일정을 계기로 한중 관계 전반의 복원 흐름을 공고히 하려는 의지를 드러낸 것이라고 설명했다.
아울러 이번 영접은 앞서 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 중국 국가주석이 방한했을 당시 우리 측이 외교부 장관을 공항에 배치한 데 대해, 중국이 호혜적 차원에서 성의를 보인 것으로도 평가했다.
과거 사례를 보면 2013년 박근혜 전 대통령의 국빈 방중 당시에는 장예쑤이 외교부 상무부부장(수석차관급)이, 2017년 문재인 전 대통령 방중 때는 콩쉬안유 외교부 부장조리(차관보급)가 각각 공항 영접을 맡은 바 있다.
이날 공항에는 인허쥔 장관 외에도 다이빙 주한중국대사 내외, 노재헌 주중대사, 서만교 민주평화통일자문회의 중국 부의장, 고탁희 중국 한인회 총연합회장 등이 참석했다.
송은석 기자 silverstone@donga.com
