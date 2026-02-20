‘길이 85㎝ BB탄 소총’ 붙잡힌 30대女, 버젓이 밤거리 활보

20일 새벽 경시 시흥에서 길이 85㎝가량의 BB탄 소총을 들고 걷는 30대 여성이 포착됐다. 여성은 이 BB탄 소총으로 모르는 시민을 위협한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 여성은 당시 술에 취한 상태였던 것으로 알려졌다.
채널A는 이날 오전 특수협박 혐의로 경찰에 붙잡힌 A 씨의 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 단독 보도했다. 채널A가 공개한 영상에서 검은색 상하의를 입은 A 씨는 BB탄 소총을 들고 음식점, 잡화점 등이 있는 거리를 걸었다. A 씨의 맞은편에서 다가오는 오토바이가 있었지만 A 씨는 걸음을 멈추지 않고 전진했다.
경기 시흥경찰서는 20일 특수협박 혐의로 A 씨를 붙잡아 조사 중이다. A 씨는 이날 오전 1시 10분경 시흥시의 한 거리에서 주차된 차량에 있던 30대 남성을 향해 BB탄 소총을 겨누는 등 위협한 혐의를 받고 있다. A 씨와 남성은 서로 모르는 사이로 알려졌다.
당시 A 씨가 들고 있던 BB탄 소총에 탄창은 없었던 것으로 전해졌다. BB탄 소총의 길이는 85㎝로 알려졌다. 그는 남성을 향해 수초 간 총을 겨누다 이동한 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 등을 분석해 30분 만인 이날 오전 1시 40분경 A 씨를 붙잡았다. 범행 당시 술에 취한 상태였던 A 씨는 경찰 조사에서 “재밌을 것 같아서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
