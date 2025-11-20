[오늘의 운세/11월 20일]

● 쥐
48년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
60년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
72년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 판단 할 것.
84년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
96년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
08년 과음과 과식은 절대금물!
● 소
37년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
49년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유가 필요.
61년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
73년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
85년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다.
97년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
● 범
38년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
50년 지나간 일에 대해 집착하지 말 것.
62년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
74년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
86년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발할 것.
98년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
● 토끼
39년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
51년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수도 있다.
63년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
75년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.
87년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
99년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
● 용
40년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것.
52년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
64년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
76년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
88년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다.
00년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
● 뱀
41년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
53년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라.
65년 주변상황이나 분위기 파악 정확히 할 것.
77년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
89년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
01년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
● 말
42년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
54년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
66년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요.
78년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
90년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
02년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
● 양
43년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
55년 금일은 직접적인 투자나 금전 거래 자제.
67년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
79년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯.
91년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
03년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
● 원숭이
44년 자신에게 투자하는 것을 아끼지 말 것.
56년 도와줄때는 확실하게 도와 줄 것.
68년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
80년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
92년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
04년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
● 닭
45년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
57년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
69년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
81년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황이 좋아진다.
93년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
05년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 개
46년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
58년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
70년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
82년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
94년 과음과 과식은 절대금물.
06년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
● 돼지
47년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
59년 작은 것이 모여 큰 것이 되는 법.
71년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
83년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
95년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
07년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0