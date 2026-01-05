이상민 “똑같이 정산받고 뭔 소리”…신정환 유튜브에 발끈

방송인 이상민이 ‘룰라’ 시절 동료였던 신정환의 유튜브 발언 중에 자신이 언급되자 반박에 나섰다. 이에 신정환은 편집 문제라며 해명했다.
이상민은 4일 자신의 인스타그램에 ‘팩트체크’라며 “아니 나도 소속사 가수였는데 내가 누굴 정산해 주나. 모든 멤버가 똑같이 정산 받았는데”라는 글을 올렸다.
이어 “룰라 사장 나 아니다. 똑같이 정산 받고 일은 2배로. 열정 가득한 룰라 멤버였다”라고 덧붙였다.
이는 앞서 신정환이 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’에서 한 발언에 대한 반박이다.
신정환은 해당 방송에서 “룰라가 잘 된 것 같지만 정산을 제대로 받은 적이 없다. 5년에 1 200만 원씩 받았다”고 주장했다. 그는 ‘이상민이 룰라 제작자 아니냐’는 물음에 “제작자였다. 상민이 형이 우리를 1집 때 살짝 띄우고 그 회사에 팔았다. 웃돈을 주고 판 것이다. 형은 샤크라에 중점을 두고 있었다”고 말했다.
논란이 되자 신정환은 이상민 인스타그램에 댓글을 달아 “컨츄리꼬꼬 시절 회사의 정산을 이야기한 건데 편집이 돼 마치 이상민 형이 그런 것처럼 들린다. 팬들 미안하다”며 “형 쏘리. 빠른 수정조치 해달라고 했다”고 해명했다.
본인 인스타그램 계정에도 “컨츄리 꼬꼬 때 회사에서의 정산 문제를 편집상 룰라 때 이상민 형이 안 준 것처럼 오해로 들려서 바로잡는다”고 해명을 더했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
