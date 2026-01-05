트럼프 “처신 똑바로 안하면 2차 공격” 베네수엘라에 경고

“美가 주도권 쥐고 베네수엘라 책임져
석유 등 자원에 완전한 접근권 필요
콜롬비아도 병든 나라…오래 못갈 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 “베네수엘라가 처신을 똑바로 안 하면 2차 공격을 할 것”이라며 경고했다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 대통령 전용기인 에어포스원에서 기자회견을 열고 “미국이 베네수엘라를 책임지고 있다”며 “우리가 주도권을 쥐고 있다”고 말했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 이후 혼란한 베네수엘라 통치를 미국이 맡을 것이란 뜻이다.
트럼프 대통령은 마두로 대통령 축출로 권력서열 1위가 된 델시 로드리게스 부통령을 언급하며 “미국이 (베네수엘라 통치에 대한) 완전한 접근권을 제공해 줘야 한다”고 했다. 그러면서 “석유를 비롯해 그들의 나라를 재건하는 데 필요한 자원들에 대한 접근권이 필요하다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 전날 플로리다주 마러라고 자택에서 연 기자회견에서도 “우리가 안전하고 적절하며 현명한 (정권) 이양을 할 수 있을 때까지 우리가 나라(베네수엘라)를 운영(run)하겠다”며 “아주 규모가 큰 미국의 석유 회사들이 들어가서 수십억 달러를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구할 것이다. (그 회사들은) 그 나라를 위해 돈을 벌기 시작할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 마두로 대통령 축출에 부정적 입장을 표명한 로드리게스 부통령을 향해 날선 경고를 날리기도 했다. 그는 “로드리게스 부통령이 옳은 일을 하지 않으면 체포된 마두로 대통령보다 더 끔찍한 운명에 처할 것”이라고 했다. 트럼프 대통령이 ‘옳은 일’이 무엇인지 명확히 설명하지 않았지만, 미국의 베네수엘라에 대한 전면적인 통치 개입 권한을 부여하고 이에 협조해야 한다는 뜻으로 해석된다.
트럼프 대통령은 아직 로드리게스 부통령과 직접 통화하지는 않았지만, ‘적절한 시기에’ 그와 통화할 것이라고 했다. 또 미국이 로드리게스 부통령에게 ‘협조’ 대가로 아무것도 주지 않았다고 말하면서도 “그녀는 협조하고 있다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 콜롬비아를 향해서도 경고장을 날렸다. 트럼프 대통령은 “콜롬비아에서도 ‘작전’이 있을 수 있냐”를 말에 “좋은 생각인 것 같다”며 “콜롬비아도 매우 병든 나라다. 코카인을 제조해서 미국에 파는 것을 좋아하는 병든 남자가 통치하고 있는데, 그는 오래가지 못할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령이 언급한 병든 남자는 구스타보 페드로 콜롬비아 대통령을 지칭하는 것으로, 지난해 10월 그를 ‘불법 마약 지도자’라고 비난한 바 있다.
