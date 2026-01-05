“제가 다 망쳤어요”…소향 ‘골든’ 무대 논란에 사과

가수 소향이 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 OST ‘골든(Golden)’ 무대 직후 나온 아쉬운 반응에 직접 사과하며 입장을 밝혔다. 소향은 댓글과 개인 채널을 통해 부족함을 인정하고 팬들과 소통에 나섰다.
소향은 지난달 31일 KBS ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’ 무대에 가수 박혜원(HYNN), 영빈과 함께 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST인 ‘골든’을 열창했다.
무대에서 소향은 영빈과 함께 곡의 도입부를 맡았다. 다만 일부 구간에서 음정과 화음이 맞지 않았고, 각자의 개성이 강하게 드러나며 조화가 아쉽다는 반응이 나왔다.
무대 영상이 KBS 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 이후, 일부 누리꾼들은 소향의 무대에 대해 “과했다”, “라이브라서 더 놀랐다”는 등 다양한 의견을 남겼다.
한 누리꾼이 “고음에만 집중한 것 같다”는 댓글에 소향은 “그러게요… 제가 다 망쳤어요. 저도 많이 아쉽습니다”라며 직접 답글을 달아 사과의 뜻을 전했다.
이후 소향은 자신의 유튜브 채널을 통해서도 심경을 밝혔다. 그는 “골든… 제가 너무 못했더라고요… 거기서 전 또 깨닫습니다. 아, 이 목소리는 하나님 거구나. 내 욕심대로 사용했을 때 난 무능할 수밖에 없구나 하고요”라는 글을 남겼다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0