백혈병 완치 차현승 “일하고싶다, 하지만 할 수 있는게 없다”

백혈병 완치 후 일상을 공개한 배우 차현승이 유튜브를 통해 복귀 의지를 밝혔다. 미팅 경험과 현재 몸 상태를 솔직하게 전하며 다시 현장에 서고 싶다는 바람을 전했다.
차현승은 4일 자신의 유튜브 채널을 통해 완치 이후 일상을 공개했다. 그는 영상에서 헤어숍으로 이동 중이라며 “이 머리로 숍에 가는 게 맞나 싶었는데, 혼자 밀지 말라고 하더라”고 웃으며 말을 꺼냈다.
이어 “감사하게도 오늘 미팅이 있어서 이야기를 나누러 간다. 가기 전에 조금이라도 정돈하려 한다”고 설명했다.
머리를 정리한 뒤 그는 카메라를 향해 솔직한 마음을 전했다. 차현승은 “일하고 싶다. 오디션이나 이런 게 있으면 연락 달라. 너무 오래 쉬었다”며 다시 현장에 서고 싶은 바람을 숨기지 않았다.
다만 미팅을 다녀온 뒤에는 현실적인 고민도 털어놨다. 그는 “아프고 항암 치료를 하면서 제 캐릭터가 많이 사라졌다. 예전에 있던 강한 이미지 같은 것들이”라며 “이번 작품과는 잘 맞지 않을 것 같다는 이야기를 들었다”고 전했다.
이어 “캐릭터와 이미지가 맞는 게 중요하다는 건 당연하다”며 “지금은 솔직히 할 수 있는 게 아무것도 없다. 다이빙이나 러닝 같은 운동도 세게 하면 안 된다”고 현재 몸 상태를 설명했다. 그는 “가볍게 움직이는 것부터 시작해서, 할 수 있는 것들을 차근차근 해보려 한다”고 덧붙였다.
차현승은 또 다른 미팅을 앞두고 있다며 “계속 여기저기 문을 두드려보려고 한다. 지난번 기회가 제 것이 아니었다면, 또 다른 것을 찾아 나서면 된다고 생각한다”고 말하며 다시 한 번 복귀 의지를 강조했다.
차현승은 가수 선미와 함께한 2018년 ‘워터밤’ 무대 영상으로 대중의 주목을 받았다. 이후 넷플릭스 솔로지옥 시즌1, Mnet 비 엠비셔스, 피지컬: 100 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.
차현승은 지난해 6월 백혈병 진단을 받고 치료에 전념해 왔으며, 약 6개월 만인 지난해 12월 완치 판정을 받았다고 밝혔다.
