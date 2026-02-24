경찰청, 순직 경찰 ‘칼빵’ 표현 예능에 법적 대응 검토

디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’가 방송 중 순직한 경찰관과 관련해 ‘칼빵’이라는 표현을 사용한 데 대해 경찰청이 대응 방안을 검토하고 있다.
24일 경찰청에 따르면 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’과 관련해 문제 회차 삭제 및 사과 요청 등을 포함한 조치를 내부 논의 중이다.
경찰청은 제작사와 플랫폼 측에 문제 회차에 대한 삭제와 공식 사과를 요청하는 방안을 검토하고 있다. 아울러 방송통신심의위원회를 통한 대응이 가능한지 여부에 대해서도 논의하고 있다. 다만 아직 실제 요청이 이뤄진 단계는 아닌 것으로 알려졌다.
‘운명전쟁49’는 49명의 운명술사가 다양한 미션을 수행하며 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 형식의 예능 프로그램이다. 최근 방송 이후 고인 모독 논란에 휩싸였다.
특히 11일 공개된 2화에서 제작진은 2004년 강력 사건 피의자 검거 도중 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션을 제시했다. 해당 회차에서 한 무속인 출연자는 ‘칼빵’이라는 부적절한 단어를 사용했고, MC 전현무가 이를 정리하는 과정에서 부적절한 단어를 그대로 중계해 논란이 불거졌다. 제작진과 출연진이 고인의 숭고한 희생을 예능의 가십으로 전락시킨 것이다.
전국경찰직장협의회는 전날 입장문을 내고 이들을 강하게 규탄하며 해당 방송에 대해 방심위의 징계를 요구했다. 경찰직협은 입장문에서 “최근 모 방송 프로그램에서 범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 ‘칼빵’이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다”고 했다.
비판이 이어지자 프로그램 제작진 측은 이날 공식 입장을 통해 “순직하신 분들을 추모하며 유가족께 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다”며 “부적절한 언어와 묘사로 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과한다”고 전했다.
