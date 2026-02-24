성균관대 인근 원룸 월세 73만원 ‘최고’…서울 대학가 평균 62만원 넘었다

서울 주요 대학가 원룸 월세가 평균 62만 원을 넘어서며 역대 최고 수준을 기록했다. 성균관대 인근은 70만 원대를 돌파하며 서울 대학가 가운데 가장 높은 임대료를 나타냈다.
24일 부동산 정보 플랫폼 다방이 지난달 기준 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 월세를 분석한 결과, 보증금 1000만원에 전용면적 33㎡ 이하 원룸 평균 월세는 62만2000원으로 집계됐다.
이는 지난해 같은 달(60만9000원)보다 2.0% 오른 수치로, 다방이 관련 조사를 시작한 2019년 이후 가장 높은 수준이다. 대학가 원룸 월세는 지난해 7월 소폭 하락했지만 이후 다시 상승 흐름으로 전환됐다.
대학별로는 성균관대학교 인근 지역 상승 폭이 가장 컸다. 평균 월세는 1년 새 62만5000원에서 73만8000원으로 18.1% 상승했다. 이어 한양대(11.3%), 고려대(9.8%), 연세대(6.2%), 서울대(1.9%) 인근 지역도 상승세를 보였다. 반면 중앙대(-11.0%), 서강대(-6.7%), 한국외대(-5.1%), 이화여대(-4.0%) 등 일부 지역은 하락했다. 경희대 인근 지역은 전년과 동일한 수준을 유지했다.
월세 상승과 함께 관리비 부담도 확대되는 모습이다. 서울 주요 대학가 원룸 평균 관리비는 7만8000원에서 8만2000원으로 1년 새 5.1% 올랐다. 중앙대 인근 지역 관리비가 21.4%(8만4000원→10만2000원) 상승하며 가장 큰 증가 폭을 기록했고 성균관대(13.6%), 한국외대(9.0%), 경희대(6.4%), 고려대(6.3%), 한양대(5.5%), 서울대(4.7%), 연세대(3.9%)도 상승했다. 반면 서강대와 이화여대 인근 지역은 각각 18.3%, 2.9% 하락했다.
부동산 업계에서는 전세 물량 감소와 임대인의 월세 선호 현상이 이어지면서 대학가 소형 주택 시장에서도 월세 부담이 구조적으로 확대되고 있는 것으로 보고 있다. 다방 관계자는 “지난해 7월 일시적으로 조정을 보였던 대학가 월세가 다시 상승 흐름을 나타내고 있다”며 “전반적인 월세 강세 기조가 대학가 임대시장에도 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.
