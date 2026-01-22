왕복 100㎞도 못막은 ‘헌혈 열정’…제주 사는 김기태씨 600회 달성

동료 백혈병 투병 계기로 헌혈 중요성 깊이 느껴
제주에서 헌혈 600회를 달성한 주인공이 나왔다.
“그자체로 행복…금연·금주 덕분에 가능했다”
대한적십자사 제주특별자치도 혈액원은 22일 제주시 이도2동에 거주하는 김기태 씨(68)가 헌혈의 집 한라센터에서 600번째 헌혈을 했다고 밝혔다. 제주 지역에서 600회 헌혈을 달성한 사례는 네 번째, 전국적으로는 28번째다.
김 씨는 1984년 군 복무 중 처음 헌혈을 시작한 이후 42년간 헌혈을 이어왔다. 중등학교 교사로 재직하던 시절, 동료 교사의 백혈병 투병을 계기로 헌혈의 의미를 깊이 체감한 것이 계기가 됐다.
특히 김 씨는 서귀포시에 거주하던 1989년부터 2002년까지 13년간 왕복 100㎞가 넘는 거리를 오가며 제주시 혈액원을 찾았다. 생활 여건과 이동 거리에도 불구하고 헌혈을 멈추지 않은 셈이다.
김 씨는 “건강한 몸으로 헌혈할 수 있다는 것 자체가 큰 행복”이라며 “금연과 금주, 규칙적인 생활 덕분에 오랫동안 헌혈을 이어올 수 있었다”고 말했다. 이어 “헌혈은 혈액이 필요한 환자에게 마음을 기부하는 일이고, 스스로 건강을 점검하는 기회이기도 하다”고 했다.
한편 이달 18일에는 제주시 도남동에 거주하는 양태성 씨(67)도 헌혈 500회를 달성했다.
