[오늘의 운세/10월 5일]

● 쥐 36년 처음은 고전하나 노력하면 서서히 풀리며 해결 실마리가. 48년 가정 친지 불화 수니 이해와 양보로 성의를 다하라. 60년 급진적으로 의외의 일이 벌어져 손재수니 때를 기다려야. 72년 처음에 장애가 있어도 꾸준히 화합하며 밀면 형통. 84년 선배 가르침을 받고 실행하며 노력하면 결국 성사됨. 96년 추진하는 일이 힘들어도 계속 밀면 결국 성공한다.
● 소 37년 주위 협조로 소망과 약속이 순조롭게 성사 될 수. 49년 수입보다 지출이 크게 되니 매사 뒤로 미루고 쉬어라. 61년 구재는 노력만 허비하고 성과 적고 경거망동은 구설수가. 73년 능력 있다고 강행하지 말고 기회를 포착해 도전하라. 85년 가족의 성화도 참아내는 인내를 발휘하고 차기 준비를. 97년 여성이 도우면 이를 이용해 적극추진하면 좋은 결과가.
● 범 38년 가족 친지 의견 잘 받고 일 추진하면 갑절의 이득이. 50년 추진하는 일은 때가오니 잘 해결 되니 기쁘고 즐겁다. 62년 아래 사람을 믿음과 성실로 대하면 꼬였든 일은 해결. 74년 힘들다고 고민 말고 집중하여 더 분발해야 결실이 온다. 86년 현 상황에 만족해 태만하지 말고 재난 화재 등 주의해야 길. 98년 액운이 사라지니 명확한 계획 하에 시작하면 성사.
● 토끼 39년 순리대로 착실히 처리하면 작은 것이 큰 성과 있다. 51년 여행 거래 등은 유리하며 소망과 구재는 성취. 63년 예상외 수입이 생길 수 있으니 낭비 조심해 내일 대비요. 75년 주위 의식하지 말고 내 할일만 성실히 해야 이득이. 87년 큰소리치지 말고 조용히 소원성취 빌며 기다려야. 99년 불의와 타협하지 말라 의외의 상처를 입기 쉽다.
● 용 40년 적극적인 자세로 교제하면 목적을 쉽게 달성할 수 있다. 52년 어려워도 과음 조심하고 초지일관 밀면 목적성사. 64년 추진 안 되는 일에 시간허비 말고 가능한 새 계획 세워야. 76년 믿음과 성실로 아래 사람을 감화 지도하면 길한 운세. 88년 급히 먹으면 체하니 대기만성으로 추진해야 성사된다. 00년 적극적 추진하면 큰 결실을 맺어 이익과 즐거운 하루.
● 뱀 41년 곤경에 처해 어려운 사람 도와주는 미덕을 베풀면 길. 53년 정확 성실하면 상대와 약속 결과는 크게 이루어 질 수. 65년 예상 밖의 파란이 밀려와 수모를 당할 수니 경계해야. 77년 게으르고 나태하면 실패하니 마음잡고 부지런하면 성취된다. 89년 예상 못한 일이 발생해도 담담한 처신으로 대처하라. 01년 노력이 성취되어 고행의 날은 가고 모든 일이 형통하리라
● 말 42년 시작이 어렵다고 서두르지 말고 단합하여 밀면 끝내 성사. 54년 어려워 절망 말고 꾸준히 노력하면 끝에는 이익이 온다. 66년 무리한 사업 투자는 금하고 현 위치에 만족함이 길. 78년 힘들어도 예의 지키며 처신하면 행운은 온다 90년 어려움은 쉽게 해결되니 차분히 내실 기하며 추진하라. 02년 의견차로 양보 없이 서로 고집하면 소득이 별로.
● 양 31년 아랫사람이 즐겁게 따르도록 진솔한 처신이 소원성취의 길. 43년 전화위복의 운세라 예의로 겸허히 처세해야 길한 운. 55년 급한 추진은 피하고 차근차근 노력하면 고생 끝에 기쁨이. 67년 나 잘났다고 교만하게 남 무시하면 손해 자초한다. 79년 조용히 결단해 공명정대하게 처리해야 뒤탈 없이 이롭다. 91년 인화로 추진하면 매사 순조롭게 풀리니 상호 협조가 중요.
● 원숭이 32년 욕심 내지 말고 적은 것부터 챙기며 내실을 기하라. 44년 판매 외부활동 영업은 유리하니 욕심 버리고 성실해야. 56년 작은 일에 집착해 큰일을 등한시 하니 잘 판단 요. 68년 적극적 처신하지 말고 상황에 따라 수동적 자세로. 80년 주위 도움 없으니 내 스스로 개척해야 성사될 운. 92년 열심히 매진하면 소원은 순조롭게 성사되는 호운..
● 닭 33년 이익만 따르면 손해니 확실한 신념으로 손해 감수하라. 45년 힘들어도 과감히 추진해 나가면 결과는 좋을 수도 있다. 57년 사업 장사는 성사할 운세니 급하지 말고 침착히 69년 업무상 필요하면 용기 내어 도움 요청하면 성사될 운세. 81년 의견차로 논쟁이 있으니 협조하여 원만히 해결하라. 93년 시작은 의도대로 안 되도 계속 노력하면 좋은 결과 있다.
● 개 34년 참고 견디면 귀인 도움으로 의외로 풀려 갈수도 있다. 46년 어려운 사람 도와주면 대가가 크게 되어 돌아온다. 58년 정당하다고 무모하지 말고 상황에 민감히 대처해야. 70년 난관은 주위사람과 의논하고 과감히 추진하면 풀린다. 82년 여성은 체면 불구하고 협조 받으면 오히려 득이 된다. 94년 절제하며 유혹을 물리 처라 함부로 처신하면 손재가.
● 돼지 35년 사랑과 화목으로 처신하면 가정 애정 난제도 해결. 47년 뜻대로 안되어 지쳐있는 때니 초조해하지 말고 기다려라. 59년 시비 모략 질병에 특히 유의하고 주위와 호응이 우선. 71년 급하지 말고 착실히 순서대로 진행하면 결국 성취 수. 83년 재물을 구하면 배로 얻어지고 기쁨이 문전에 가득하다. 95년 적게 가늘게 먹어도 만족하며 분수에 알맞게 처신하라.
