[오늘의 운세/10월 6일]

● 쥐 36년 성취하는 때니 기쁘게 성실히 처신을. 48년 잘될 수 있는 운 만족한 기쁨이 올 수. 60년 소원성취 힘드나 포기 말고 인내를. 72년 시작하면 풀리는 운 서두르지 말고 밀라. 84년 미덕 행하면 상호 협조 잘되 성취. 96년 주위사람 말에 순응하면 좋은 결실이.
● 소 37년 불평은 오해 부르니 고충 말해 풀어야. 49년 분수 지키는 행동은 길 망동은 실패. 61년 주위와 친밀하게 지내야 성취할 수. 73년 힘든 일 벌어져도 침착한 처신을. 85년 이익 따지지 말고 성의 다해 봉사를. 97년 이성간 취미활동 함께하는 사교는 길.
● 범 38년 참고 기다리면 즐거운 운세 인내하라. 50년 침착히 성의껏 추진하면 목적 성사 운. 62년 고민 말고 안정 취하며 인내로 기다려야. 74년 주위 조언 잘 따라야 꿈이 이루어진다. 86년 욕심 삼가고 분수 맞는 행동이 필요. 98년 내 역할 할 수 없는 때니 새 기획을. ● 토끼 39년 소홀히 한 일이 어렵게 되니 정확히 해야. 51년 포기 말고 추진해야 귀인 도움 받는다. 63년 안정된 행동으로 해야 편안하고 길. 75년 도박은 실패하니 손대지 말아야 길. 87년 큰 계획으로 추진해도 성사되는 운. 99년 흉도 길로 변할 수니 성실하면 성공 수.
● 용 40년 적당히 처리 말고 밀어붙이면 성사. 52년 과음에 빠지면 실패하니 이점 주위요. 64년 방해자 있으면 과감히 돌파해야 길. 76년 계획한 일은 착실히 추진하면 성사. 88년 끈기로 추진하면 마침내 목표 달성. 00년 분수 지키며 안정하며 차기 준비요.
● 뱀 41년 여행 거래 등 유리하며 구재는 성취. 53년 시류에 편승해야 풀려가니 고집 버려라. 65년 노력 결실 나타나니 분발하면 성사. 77년 남보다 앞서려다 오히려 낭패 당할 수. 89년 차근차근 순서대로 추진하면 성사 운. 01년 걱정거리 생겨도 정성껏 해결해야.
● 말 42년 위험 따를 수 운전 위험지역 출행 삼가. 54년 노력하면 고생 끝에 즐거움이 올수. 66년 현재 고수하며 안정 유지함이 길. 78년 힘든 일 해결되는 때니 정신 집중을. 90년 현인 가르침 받들고 처세해야 복 올 수. 02년 여유 있게 추진하면 마침내 성사. ● 양 31년 차근차근 노력하면 고생 끝에 영광이. 43년 귀인도 도와주니 겸손히 찬스 잡아야. 55년 친지 동료 화합이 이루어져 즐거운 날. 67년 불굴의 투지로 끈기 있게 나가야 성사. 79년 장사 사업은 차차 풀리며 이익 증대. 91년 고집 말고 순수이 하면 예상외 도움이.
● 원숭이 32년 즐겁게 하면 만족한 일이 반대면 사고 수. 44년 위아래 사람에 신망 인정받아야 성사. 56년 방심해 작은 일이 크게 확대되니 조심. 68년 여행 재물도 좋으니 침착히 추진하라 80년 대인관계 종사자는 유리하니 최선을. 92년 옮고 그름을 구별하여 처신해야 길.
● 닭 33년 순조롭게 진행될 수 적극적인 노력 필요. 45년 협조하며 불협화음 피하면 성취 된다. 57년 뜻 맞는 친지 협력자와 처리하면 성공. 69년 신경 쓸 일이 생기니 성실히 대처하라. 81년 일 할 때는 수양하는 자세로 처신을. 93년 바르게 믿고 처리해야 순조롭게 해결.
● 개 34년 계획 잘 세워 강하게 추진하면 성사. 46년 현재에 안주 말고 미래를 대비하라. 58년 주위사람 의견 참고해 시행하면 성사. 70년 급한 승부는 실수 차기를 노려라. 82년 화합하여 문제 풀고 현 상태 유지하라. 94년 말은 화 부르고 복된 일도 만드니 주의.
● 돼지 35년 계획대로 안 되고 애쓰고 득은 없다. 47년 나에게 유리하면 주저 말고 협조 요청을. 59년 충동구매는 손해 절약해 차기 대비를. 71년 좋은 일 생길 수며 봉사는 즐거움 생김. 83년 근검절약해서 앞으로 손재에 대비를. 95년 서두르지 말고 때를 잘 선택해야 길함.
