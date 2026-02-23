“BTS 무료티켓 120만원에 팔아요”…경찰 ‘대리구매·암표’ 차단 총력

지난달 22일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 컴백을 알리는 홍보물이 설치되어 있다. 서울시는 22일 광화문광장 자문단회의에서 BTS의 3년 9개월 만의 완전체 컴백공연인 ‘BTS 2026 Comeback Show @ Seoul’에 대해 조건부로 사용을 허가했다. 뉴스1
다음 달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 복귀 공연과 관련해 경찰이 ‘대리 티켓팅’을 빙자한 사기 범죄 주의를 당부했다.

23일 박정보 서울경찰청장은 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 간담회에서 “티켓 발매와 관련해 생길 수 있는 범죄를 모니터링하고 있다”며 대리구매나 재판매와 관련한 게시글 34건에 대해 삭제 및 차단을 요청했다고 밝혔다.

경찰은 23일 오후 8시부터 시작된 온라인 예매와 관련해 ‘티켓을 10만~120만 원에 재판매하겠다’는 게시글을 파악했다고 했다. 실제로 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 ‘수고비’를 받고 대리 티켓팅을 진행해주겠다는 글이 다수 게시돼있었다. 예매 성공 시 수고비를 지급하는 방식으로, 수고비는 1만 원에서 30만 원 등 다양했다. 또 앞서 BTS 팬덤 ‘아미’ 멤버십 가입자 중 이번 BTS 컴백 앨범 구매자를 대상으로 한 추첨을 통해 2000명분 티켓이 배부됐는데, 이 티켓을 돈을 받고 양도하겠다는 글도 게시됐다.

경찰은 대리 구매가 1만 원 안팎의 비교적 낮은 금액을 제시하는 만큼 개인정보를 탈취하고자 하는 목적일 수 있다며 주의를 당부했다. 박 청장은 “주최 측에 따르면 대리구매가 원천 불가하고 신분 확인을 하기 때문에 재판매도 불가하다”며 “사기 범죄와 관련이 있을 가능성이 높아 주의가 필요하다”고 말했다.

#방탄소년단#BTS#대리 티켓팅#사기 범죄#티켓 재판매#온라인 예매#개인정보 탈취#공연 티켓
이기욱 기자 71wook@donga.com
