“BTS 무료티켓 120만원에 팔아요”…경찰 ‘대리구매·암표’ 차단 총력

다음 달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 복귀 공연과 관련해 경찰이 ‘대리 티켓팅’을 빙자한 사기 범죄 주의를 당부했다.
23일 박정보 서울경찰청장은 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 간담회에서 “티켓 발매와 관련해 생길 수 있는 범죄를 모니터링하고 있다”며 대리구매나 재판매와 관련한 게시글 34건에 대해 삭제 및 차단을 요청했다고 밝혔다.
경찰은 23일 오후 8시부터 시작된 온라인 예매와 관련해 ‘티켓을 10만~120만 원에 재판매하겠다’는 게시글을 파악했다고 했다. 실제로 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 ‘수고비’를 받고 대리 티켓팅을 진행해주겠다는 글이 다수 게시돼있었다. 예매 성공 시 수고비를 지급하는 방식으로, 수고비는 1만 원에서 30만 원 등 다양했다. 또 앞서 BTS 팬덤 ‘아미’ 멤버십 가입자 중 이번 BTS 컴백 앨범 구매자를 대상으로 한 추첨을 통해 2000명분 티켓이 배부됐는데, 이 티켓을 돈을 받고 양도하겠다는 글도 게시됐다.
경찰은 대리 구매가 1만 원 안팎의 비교적 낮은 금액을 제시하는 만큼 개인정보를 탈취하고자 하는 목적일 수 있다며 주의를 당부했다. 박 청장은 “주최 측에 따르면 대리구매가 원천 불가하고 신분 확인을 하기 때문에 재판매도 불가하다”며 “사기 범죄와 관련이 있을 가능성이 높아 주의가 필요하다”고 말했다.
