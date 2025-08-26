네이처스파, 대규모 업그레이드 완료…“공기 질 개선-공간 청결 강화에 중점”

대형 스파시설인 네이처스파(대표 정기훈)가 대규모 업그레이드 공사를 완료하고 운영을 이어가고 있다고 밝혔다.
경기 파주시 심학산 자락에 위치한 네이처스파는 지하 1,300m 암반수에서 끌어올린 천연 온천수를 활용하는 수도권 대표 스파이다. 이번 업그레이드 공사에서는 공기 질 개선과 공간 청결 강화를 위한 설비 교체에 심혈을 기울였다는 설명이다.
공간 디자인 분야 권위자인 권혁진 한성대 교수가 참여해 파티션 디자인을 새롭게 제안했고, 한국의 전통 문양을 현대적 감각으로 재해석한 결과물이 이번 공간에 반영됐다. 설치 작업 자체는 단순해 보이지만 깊이 있는 디자인적 접근으로 완성돼, 방문객이 오래도록 기억할 수 있는 공간을 만들어냈다는 평이다.
네이처스파 측은 “권혁진 교수와의 협업을 계기로 기업 아이덴티티까지 구체화했다. 향후에도 네이처스파가 수도권 최고의 스파시설이 될 수 있도록 많은 관심 부탁 드린다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0