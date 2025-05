ⓒ뉴시스

23일 스포티파이에 따르면, 뷔의 첫 솔로 앨범 ‘레이오버(Layover)’ 타이틀곡 ‘슬로 댄싱(Slow Dancing)’이 지난 21일 기준 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다.‘러브 미 어게인(Love Me Again)’과 ‘프렌즈)FRI(END)S)’에 이은 뷔의 솔로곡 통산 세 번째 5억 스트리밍 곡이다. 가장 먼저 같은 재생 수에 도달했던 ‘러브 미 어게인(Love Me Again)’은 현재 10억 스트리밍 고지를 넘었다.이 곡은 지난 2023년 9월 발표 당시 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 51위, 영국 오피셜 ‘싱글 톱 100’ 24위에 오르며 전 세계적인 인기를 구가했다. 특히 선 공개된 앨범 수록곡 ‘러브 미 어게인(Love Me Again)’과 더불어 ‘쌍끌이 흥행’에 성공, 스포티파이에서 꾸준히 사랑받고 있다.두 곡이 담긴 앨범 ‘레이오버’는 뷔 자체에 집중한 앨범으로 호평받았다. 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 2위에 올랐다. 작년 일본레코드협회로부터 골드 디스크 ‘플래티넘’ 인증을 받았다.

한편 뷔는 지금까지 스포티파이에서만 총 12개의 억대 스트리밍 솔로곡을 배출했다.