반찬통 착색 고민 끝…‘두부용기’ 버리지 말고 이렇게 쓰세요 [알쓸톡]

두부는 우리 밥상에서 빼놓을 수 없는 식재료인 만큼 요리 후에 플라스틱 용기 배출도 많은 편이다. 하지만 두부 용기는 기름기가 없고 내구성이 뛰어나 식재료 보관부터 수납 공간 활용까지 다방면으로 활용이 가능하다.
두부 용기는 대량 구매한 불고기 등 양념 고기를 소분할 때 요긴하게 쓸 수있다. 전용 반찬통 대신 1회 분량씩 나누어 담으면 소스에 오염되거나 착색되는 문제를 원천 차단할 수 있다.
이때 밀폐력이 강한 ‘매직랩(글래드랩)’을 병행 사용해 용기 입구를 완벽히 밀폐하면 신선도를 유지할 수 있다.
피크닉 시즌에는 ‘일회용 도시락’으로도 쓸 수있다. 김밥이나 과일, 샌드위치를 두부 용기에 넣고 매직랩으로 밀봉하면 내용물이 샐 염려가 없다.
단단한 사각형 구조가 내용물의 모양을 견고하게 잡아주며, 야외 활동 후 현장에서 즉시 분리 배출이 가능해 귀갓길 짐을 줄일 수 있다.
크기에 따른 맞춤형 활용도 돋보인다. 큰 사이즈의 두부 용기는 대파를 자르지 않고 보관하거나 갈치, 고등어 등 길쭉한 생선을 냉동 보관할 때 안성맞춤이다.
수납공간이 부족한 서랍장에서는 ‘공중 부양’ 서랍으로 진화한다. 전선 보호관이나 L자 파일대(쫄대)를 잘라 서랍 상단에 가이드라인을 부착하고 두부 용기를 끼워 넣으면, 버려지던 상부 공간을 수납함으로 알뜰하게 쓸 수 있다.
생리대 등 크기가 제각각인 위생용품 또한 사이즈별로 담아두면 서랍 안을 정갈하게 유지할 수 있다.
다만 용기는 반드시 깨끗이 씻어 잔여물을 제거한 뒤 완전히 건조해야 하며, 매직랩 사용 시에도 용기 테두리의 물기를 완전히 닦아야 밀폐력이 확보된다. 사용 후 폐기할 때는 용기는 플라스틱으로, 떼어낸 랩은 일반 쓰레기로 분리 배출해야 한다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
