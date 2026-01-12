세계 1, 2위 테니스 스타, 韓서 훈훈한 슈퍼매치

메이저 대회 양분 알카라스-신네르
인천 인스파이어서 새해 첫 대결
관중 농담 받아주는 등 팬 서비스
남자 테니스를 양분하고 있는 세계랭킹 1위 카를로스 알카라스(23·스페인)와 2위 얀니크 신네르(25·이탈리아)가 2026시즌을 한국에서 시작했다. 두 선수가 10일 인천 인스파이어 아레나에서 대결한 현대카드 슈퍼매치는 웃음과 감동으로 가득했다.
평소 무결점 플레이로 ‘인공지능(AI)’ 같다는 놀림을 받곤 하는 신네르는 처음 만난 한국 팬들 앞에서 이례적으로 ‘인간미’를 뽐냈다. 신네르는 2세트 도중 관중석에 있던 어린이 팬에게 자신의 라켓을 쥐여 주고 코트에 세운 뒤 자신은 관중석에 앉았다. 어린이 팬이 알카라스를 상대로 위너를 뽑아내자 신네르는 두 주먹을 불끈 쥐며 환호했다.
알카라스 역시 시속 200km가 넘는 강서브를 넣다가도 “아 유 싱글(Are you single)?”이라는 한 관중의 외침에 자신과 신네르를 번갈아 가리키는 재치있는 모습을 보였다.
이벤트 대회답게 두 선수는 백핸드 또는 포핸드 슬라이스로만 랠리를 이어가기도 했다. 다리 사이로 공을 받아치는 트위너 등 진기명기 플레이가 나올 때마다 관중석에서는 환호가 터졌다. 팬들은 “아이 러브 유” “사랑해” “잘생겼다”를 외쳤고, 두 선수는 응원에 일일이 고개를 돌려 손 하트를 보냈다.
경기는 알카라스의 2-0(7-5, 7-6) 승리로 끝났다. 신네르는 경기 후 “너무 많은 사랑을 보내주셔서 감사하다. 이번이 첫 한국 방문인데 마지막이 아니길 바란다”고 말했다. 알카라스도 “이곳에서 받은 에너지와 응원이 정말 대단했다. 다음에도 경기가 됐든 휴가로 오든 꼭 다시 오고 싶다”며 애정을 드러냈다. 두 선수는 18일 시작되는 첫 메이저대회인 호주오픈에 출전한다.
댓글 0