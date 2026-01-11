김여정 “도발 의도 없다는 韓국방부 입장 현명…무인기 실체 설명 있어야”

김여정 노동당 중앙위원회 제1부부장이 9일 강원도 평창 진부역에 도착해 이동하고 있다. 2018.02.09. 뉴시스

김 부부장은 “지금 한국 내에서 해당 무인기가 ‘쉽게 구입할 수 있는 저가형 상용 부품으로 구성됐다’느니, ‘민간에서 취미나 상업용, 산업용으로 매매되는 기종’이라느니 하며 중대 국경 침범 사건을 ‘민간소행’으로 몰아가 보려는 움직임들이 나타나고 있는데 사태의 본질은 그 행위자가 군부냐 민간이냐 하는데 있지 않다”며 “누구나 쉽게 구매해 제조할 수 있는 기종이든 아니든, 그것이 군사용이든 민간용이든, 제작된 부품이 저가형이든 고가형이든, 군이 했든 민간인이 했든 그것은 우리가 관심하는 내용이 아니다”라고 했다.