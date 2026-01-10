볼 처짐 부르는 이 습관…“폭삭 늙기 싫다면 고쳐야” [알쓸톡]

대표적 노화 흔적으로 꼽히는 ‘불독살(뺨 처짐)’은 스마트폰 사용 자세 등 일상 속 무심코 하는 습관으로 인해 두드러질 수 있다는 피부과 의사의 분석이 나왔다.
5일 일본 피부과 전문의 케이다 토모코 원장은 생활건강 매체 오토난서를 통해 “뺨과 입가가 처져 심술보가 도드라지는 ‘불독 얼굴’은 피부와 지방, 인대, 근육, 뼈 등 모든 층에서 발생하는 입체적인 변화의 결과”라고 밝혔다.
불독살이 발생하는 직접적인 이유는 피부 진피층 내 콜라겐과 엘라스틴의 변성이다. 자외선 노출과 노화로 탄력이 떨어지면 피부 조직이 중력을 이기지 못하고 아래로 쏠리게 된다. 여기에 안면 근육의 토대인 근막층이 느슨해지고 골격까지 위축되면서 처짐 현상은 한층 가속화된다는 분석이다.
특히 전문가들은 ‘거북목(스마트폰 목)’ 자세의 위험성을 경고했다. 고개를 숙인 채 장시간 스마트폰을 보는 자세는 입 주변 근육을 느슨하게 만들고 중력의 영향을 극대화해 턱선을 무너뜨리는 주범이 된다.
식단 역시 무시할 수 없다. 설탕과 지방이 많은 음식으로 인한 ‘당화 스트레스’와 흡연은 피부 인대를 약화시키는 주요 원인으로 꼽힌다.
또한, 미용을 위해 행하는 과도한 마사지 습관도 문제다. 피부를 강하게 문지르거나 잡아당기는 행위는 오히려 피부를 지탱하는 인대를 손상시켜 처짐을 유발할 수 있다.
만약 이미 처짐이 시작돼 홈케어만으로 회복이 어렵다면 의료적 선택지가 대안이 될 수 있다. 전문가들은 자외선 차단과 올바른 자세 유지, 그리고 적정 체중 관리를 통해 피부 구조의 붕괴를 늦추는 노력이 무엇보다 중요하다고 거듭 강조했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
