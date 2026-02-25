‘육천피 시대’ 늦깎이 개미, 영끌 안돼…대형주-ETF 분할 매수를

뉴스1

‘늦깎이 개미’들에겐 여러 종목에 나눠 투자하는 ETF가 안전한 투자 방식으로 추천된다. 개별 종목을 이제야 투자하기엔 손실 위험이 있다고 판단하는 이들이 ETF를 선택하고 있다. 25일 한국거래소에 따르면 국내 증시에 상장된 ETF 순자산 총액은 24일 기준 374조3611억 원이었다. 지난달 5일 300조 원을 처음으로 넘은 데 이어 2개월이 채 안 돼 70조 원 넘게 불었다.