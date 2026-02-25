BTS 정국, 트럼프·머스크와 나란히…‘세계서 가장 유명한 25인’ 선정

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 세계에서 가장 유명한 25인에 선정됐다.
18일 전 세계의 유명 인물, 장소 등을 소개하는 웹사이트 ‘월드페이퍼스씽즈’(worldfamousthings.com)는 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 리스트를 발표했다. 정국은 도널드 트럼프 미국 대통령, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등과 함께 해당 리스트에 포함됐다. 이는 케이팝(K-POP) 가수 중 유일한 기록이다.
사이트는 정국에 관해 “전 세계적으로 인기 있고 영향력 있는 음악 유명인”이라며 “강렬한 목소리와 매력적인 성격, 인상적인 퍼포먼스 실력으로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다”고 소개했다.
이어 “정국은 2013년 그룹 방탄소년단으로 데뷔해 빌보드 차트에서 신기록을 세우고, 전 세계 공연장을 매진시켰다”면서 “한국을 넘어 전 세계적으로 인기를 누리는 국제적인 아이콘이다”고 했다.
아울러 “‘Seven’, ‘3D’, ‘Standing Next to You’ 등 솔로곡으로 해외 차트 1위를 기록하며 수십억 명의 팬들에게 사랑받았다”며 “그룹 활동을 넘어 독립 아티스트로서도 강력한 팬덤과 파워를 보여줬다”고 평가했다.
그러면서 “2026년 세계에서 가장 유명하고 찬사를 받는 젊은 아티스트 중 한 명이 될 것”이라며 정국의 음악과 재능, 헌신이 팬들에게 영감을 줄 것이라고 내다봤다.
해당 리스트에는 정국 외에도 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 머스크 CEO, 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 테일러 스위프트, 비욘세, 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등이 포함됐다.
한편 정국이 속한 방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)을 발매한다. 총 14곡이 수록된 이번 신보에는 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬다. 또 컴백을 기념해 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 개최한다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
