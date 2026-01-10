지하철 타고 가는 북한산성…외국인도 반한 ‘K등산 맛집’[전승훈 기자의 아트로드]

추운 날 산행을 마친 후에는 따뜻한 음식이 그립니다. 연신내역 부근 시장골목 안에 있는 ‘원조두꺼비집 불오징어’는 50년 전통의 노포다. 오삼불고기 맛집이다. 철판 위에 통통한 오징어와 쑥산, 대파, 양배추가 산처럼 쌓여 나온다. 은은하게 퍼지는 쑥갓 향과 양념의 맛이 어우러진 불오징어는 감칠맛이 느껴진다. 하이라이트는 볶음밥이다. 오징어를 몇개 남긴 철판에 밥을 붓고, 매콤한 양념과 비벼먹는다. 볶음밥은 밑바닥이 살짝 누르게 먹어야 제맛이다.