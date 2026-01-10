“백성과 함께 지키겠다” 처절한 반성 담긴 북한산성을 걷다[전승훈 기자의 아트로드]

추운 날 산행 후에는 따뜻한 음식이 그립다. 지하철 3호선 연신내역 부근 시장 골목에 있는 ‘원조 두꺼비집 불오징어’는 50년 전통의 오삼불고기 맛집이다. 철판에 통통한 오징어와 쑥갓, 대파, 양배추가 산처럼 쌓여 나온다. 은은하게 퍼지는 쑥갓 향과 양념 맛이 어우러진 불오징어는 감칠맛이 느껴진다. 하이라이트는 볶음밥이다. 오징어를 몇 점 남긴 철판에 밥을 붓고 매콤한 양념과 비벼 먹는다.