U-23 축구 국가대표팀, 레바논 상대 4-2 역전승 이민성 감독 “승리 축하… 선수들 자세는 잘못돼”

“2실점 뼈아프게 느껴야 발전 가능”
“경기 막판 선수들의 자세가 상당히 잘못됐다.”
8강 유력… 내일 우즈베크와 최종전
이민성 한국 23세 이하(U-23) 축구 국가대표팀 감독(사진)은 레바논을 상대로 역전승을 거둔 선수들에게 “승리는 축하한다”면서도 쓴소리도 잊지 않았다.
한국은 10일 사우디아라비아 리야드의 알샤밥 스타디움에서 열린 레바논과의 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 C조 2차전에서 4-2로 승리했다. 7일 이란전에서 0-0으로 비겼던 한국은 1승 1무(승점 4)로 우즈베키스탄과 동률이 됐지만 골득실에서 1점 앞서며 조 1위로 올라섰다.
경기는 이겼지만 내용은 아쉬웠다. 한국은 전반전부터 잦은 실수를 하며 경기 내내 레바논에 끌려다녔다. 전반 13분에 골문 앞에서 수비수 배현서(경남)가 미끄러지며 상대에게 선제골을 내줬고, 1-1 동점이던 후반 3분에도 수비라인에서 공을 돌리다 공을 빼앗긴 후 골까지 허용했다.
한국은 추가 골을 내준 뒤 8분 만에 교체 투입된 정재상(대구)이 만회 골을 터뜨리며 승부의 균형을 맞췄다. 이후 후반 26분 강성진(수원 삼성)의 왼발 슛으로 역전에 성공한 한국은 5분 뒤인 후반 31분 김태원(카탈레 도야마)이 추가 골을 터뜨리고서야 한숨을 돌렸다.
2020년 이후 6년 만에 대회 우승에 도전하는 한국은 13일 우즈베키스탄과 조별리그 최종전을 치른다. 8강행이 유력해졌지만 우크베크전 승리로 조별리그를 통과하는 게 최선이다. 이 감독은 “더 발전하는 팀이 되려면 2실점을 뼈아프게 느껴야 한다. 이런 점을 고쳐 최종전을 준비해야 한다”고 말했다.
김배중 기자 wanted@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0