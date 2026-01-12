서산영덕고속도로 화물차 4중 추돌…1명 사망

서산영덕고속도로에서 12일 화물차 4대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생해 1명이 사망했다.
경찰 등에 따르면 이날 오전 2시 48분경 충북 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대휴게소 인근에서 60대 A 씨가 몰던 2t(톤) 화물차가 앞서가던 14t 화물차를 들이받았다.
이어 뒤따라오던 9t 화물차와 8.5t 화물차 등 차량 2대가 잇따라 사고 현장을 덮쳤다.
이 사고로 9t 화물차 운전자 1명이 숨졌다. A 씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 나머지 운전자 2명도 다쳐 치료받고 있다.
사고 여파로 해당 도로가 전면 통제됐다가 일부 통행이 재개됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
앞서 10일 서산영덕고속도로 경북 구간 곳곳에서 차량 30여 대가 추돌하는 사고가 잇따라 발생해 5명이 숨졌다. 당일 사고는 블랙아이스(Black ice·도로 위 살얼음)가 원인으로 꼽힌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
