법과 밥의 싸움…일제시대 소작쟁의는 왜 일어났나[청계천 옆 사진관]

남루한 옷차림의 남녀노소가 목포경찰서 앞 해안가에 앉아 있었습니다. 허리춤에는 흙먼지가 묻어 있었고 맨발의 사람도 있었습니다. 누군가는 손을 모아 기도했고 누군가는 고개를 숙인 채 멍하니 바다를 바라보았습니다. 그들 앞에는 높은 경찰서 담장과 총을 든 경찰들이 서 있었습니다. 하늘에는 바람이 세차게 불고 있었습니다. 소작료를 내지 못한다고 항의하다 경찰에 잡혀 간 마을 사람들을 석방하라는 시위를 하기 위해, 배를 타고 육지로 나온 농민들과 가족들입니다. 연좌시위를 마친 후 사람들은 한 단체가 제공한 실내로 들어와 쉬다 신문기자의 카메라 앞에 섰습니다. 두건을 두른 여성들이 맨 앞줄에 먼저 앉았습니다.
사진 속 인물들은 이름이 없었습니다. 설명에는 그저 “도초도 소작인 노략(老弱)”이라 표기돼 있었을 뿐입니다. 늙고 약한 소작농들은 구호를 외치지도 않고 무기를 들고 있지도 않습니다. 그러나 정면을 바라보는 눈빛에는 절망과 분노가 함께 겹쳐 있었습니다. 이번 주 백년사진은 ‘도초도 소작쟁의’의 기록을 살펴보았습니다. 동아일보 1925년 10월 25일자에 실린 사진과 함께, 10월 11일, 14일, 19일, 22일, 25일 및 1926년 4월 24일, 26일 그리고 5월 6일자에 관련 기사가 실려 있었습니다.
● 흉년으로 소작료를 낼 수 없던 농민들
전남 신안군 도초면은 바람이 많은 섬이었습니다. ‘도초(都草)’라는 이름은 풀이 많아 붙여졌다고 하지만, 그해 가을 그 섬에는 풀보다 절망이 더 크게자랐습니다. 1925년은 흉년이 겹친 해였습니다. 전국을 강타한 홍수는 섬마을도 비껴가지 않았습니다(2025년 10월 현재 서울역사박물관에서는 당시 대홍수를 기록한 사진을 전시하고 있습니다. 그만큼 홍수의 피해는 심각했습니다). 일본인 지주가 거둬가는 소작료를 감당할 수 없게 된 농민들은 “올해만이라도 줄여 달라”고 요청했습니다. 그러나 돌아온 대답은 냉담했습니다.
“법은 법이다. 내지 않으면 압류다.”
며칠 뒤, 광주지방법원 목포지청의 집달리와 경찰이 ‘불납 소작료’에 대한 차압을 집행하러 섬에 들어왔습니다. 그때 농민들은 손에 괭이와 돌멩이를 쥐고 그들을 막아섰습니다.
경부가 집행의 이유와 집달리의 권위를 설명하자, 농민들은 단호하게 외쳤습니다. “그까짓 소리는 벌써 다 알고 있는 것이니 재삼 설명할 필요가 없다!” 군중의 기세에 눌린 경부는 설명을 중지했고, 집달리들은 강행을 시도하려 했으나 천여 명 군중의 위협에 쫓겨 다시 사무소 안으로 들어가고 말았습니다.
일부 농민들은 “우린 빚쟁이가 아니오. 밥을 짓는 사람이오.” “죽기는 매한가지니 죽여 달라”며 결사 항전의 의지를 다졌습니다. 결국 집달리와 경관 일행은 차압을 실행하기는커녕 아무것도 손대지 못하고 신변의 위태로움을 느끼며 빈손으로 돌아갔습니다. 농민들은 단순한 저항이 아닌, 조직된 힘으로 법의 강제력을 무력화시킨 것입니다.
경찰은 물러갔지만, 도초도의 바람은 그날부터 불안하게 요동쳤습니다.
● 섬마을에 들이닥친 경찰
10월 10일 밤, 목포에서 무장 경찰 120명이 배를 타고 섬으로 향했습니다. 그들은 총을 메고, 곤봉을 들었습니다. 마을에 도착하자 지도부라 불리던 소작회 간부 20여 명을 묶어 끌고 갔습니다. 새벽녘, 섬의 언덕 아래에 남은 1천여 명의 농민이 다시 모였습니다. 그들 손에는 삽과 괭이가 들려 있었습니다.
“우리가 지은 벼를 우리 손으로 지키자.”
잠시 후 군홧발과 맨발이 뒤엉켰고, 비명과 울음이 바다를 뒤덮었습니다. 그날의 싸움은 길게 기록되지는 않았습니다. 단지 신문 한 귀퉁이에 이렇게 적혀 있었습니다. “경찰과 1천여 군중 사이에 대충돌이 일어났다.”
● 냉정한 법
며칠 뒤, 목포 경찰서 앞 해안에는 도초도에서 끌려온 이들의 가족과 마을 사람들이 모였습니다. 남녀노소 200여 명이 찬 바람 부는 밤에 앉아 있었습니다. 어린 아이를 품에 안은 여인, 땀과 먼지에 젖은 농부들, 그들은 침묵으로 호소했습니다. 그 장면을 본 기자는 기사 말미에 이런 문장을 남겼습니다. “그들은 찬 바람 부는 해안에서 헤진 홑옷으로 지내고 있다. 법률이 있다 하나, 그들은 어디에 호소할꼬.”
1926년 4월, 도초도의 소작농 13명이 광주지방법원으로 이송되었습니다. 그들은 ‘공무집행방해’와 ‘소요’ 혐의로 기소되었습니다. 피고 중에는 소작회 간부 김용택, 김상희, 문상현, 박창진 등이 있었습니다. 4월 19일 첫 공판은 내산(內山) 재판장과 횡전(橫田) 검사 앞에서 열렸습니다. 법정은 농민들과 방청인들로 가득 찼습니다. 재판부는 사건을 두 가지 혐의로 나누어 심리한다고 밝혔습니다.
“공무방해”와 “소요”. 국가 질서를 어지럽혔다는 죄목이었습니다. 피고들의 증인 신청은 전부 기각되었습니다. 검사는 단호하게 구형했습니다. “김용택·김상희 각 징역 10개월, 문상현·김병섭·박창진 각 징역 8개월, 박정수·김종보 각 6개월.” 소요죄로는 고경일에게 8개월,고만희·최동민·강경용·김종언·고형빈에게 6개월이 구형되었습니다.
● 판결과 귀향
1926년 5월 3일 오전, 광주지방법원 제1호 법정. 재판장 내산은 냉정한 목소리로 판결문을 읽었습니다.
피고 15명 중 4명에게 실형, 8명에게 집행유예, 3명에게 벌금형이 선고되었습니다. ▲ 김용택 징역 10개월 ▲ 김상희 징역 8개월 ▲ 문상현·박창진 징역 7개월 ▲ 김병섭·박정수·김종보·고만희·최동민·강경용·김종언·고형빈 각 6개월(집행유예 2년) ▲ 고경일·김형준·박난기 벌금 30원
그들은 9개월 동안 광주형무소에 갇혀 있었습니다. 판결 후, 집행유예와 벌금형을 받은 농민 11명은 곧 석방되었습니다. 신문은 이렇게 전했습니다. “석양 무렵 마을 사람들의 환영 속에 출감하여 곧바로 도초도로 향하였다.”그들의 손에는 짐보다 상처가 많았고, 그들의 눈에는 해방보다 허무가 비쳤습니다. 그러나 그 발걸음은 다시 흙을 밟았습니다. 그들이 떠나왔던, 그리고 다시 돌아가야 했던 땅으로.
● 지금의 도초도는 ‘수국의 섬’
지금의 도초도는 평화롭습니다. 과거 소작농민들이 발자국을 남겼던 밭과 논 위로 지금은 관광객들이 걷는 꽃길이 이어져 있습니다. 수령 100년이 넘는 동백나무가 즐비하고, 12km에 달하는 ‘도초 수국길’에서는 매년 6월 수국 축제가 열립니다. 100년 전 도초도 연좌농성 사진은 흐릿합니다. 바랜 인화지 위의 인물들은 말도 없습니다. 하지만 사실관계는 기사로 분명하게 기록되어 있습니다. 글을 정리하면서 일본의 양심과 젊은 세대에게 이 사진에 깃들어 있은 이야기를 들려주고 싶다는 생각을 했습니다. 한반도의 끝자락 섬마을까지 남겨져 있는 역사의 상처 같은 것 말입니다. 때마침 일본의 총리가 선출되었습니다. 많은 전문가들이 역사의 오독을 걱정하고 있습니다. 오늘은 생존을 위해 법과 싸웠던 농민들의 사진을 살펴보았습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요. 좋은 댓글로 여러분의 생각을 나눠주시길 좋겠습니다.