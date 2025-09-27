“예방접종증명서 출력 불가”…국정자원 화재로 질병청 업무도 차질

질병관리청은 국가정보자원관리원 화재로 질병관리청 및 소속 기관 홈페이지, 내부 행정시스템, 질병보건통합관리시스템, 방역통합정보시스템 등 시스템 장애가 발생했다고 27일 밝혔다.
예방접종도우미 누리집은 이용 가능하다. 예방접종력 조회 및 의료기관 검색 서비스도 운영 중이다. 다만 예방접종증명서 출력은 이용이 불가능한 상황이다.
감염병 신고, 보고 절차는 제1급 감염병, 원인불명 감염병, 생물테러감염병 사례는 질병관리청 종합상황실(043-719-7979)로 유선신고하면 된다. 감염병 일반에 관한 사항은 1339 콜센터로 문의하면 된다.
제2~3감염병의 경우 집단발생이 의심되면 종합상황실로 즉시 신고하고, 개별 사례는 24시간 이내 보건소 유선 또는 팩스로 신고하면 된다. 감염병 검사를 의뢰하는 경우엔 검체의뢰서를 수기로 작성해 의뢰하면 된다.
질병청 측은 “종합상황실을 중심으로 비상근무 체제에 돌입했다”며 “시스템을 조속히 정상화할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
