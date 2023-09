월 70만원에 ‘BMW 뉴 5시리즈’ 탄다

BMW파이낸셜서비스코리아는 BMW 뉴 5시리즈 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 특별 구매 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.이번 프로그램은 오는 10월 전 세계 최초로 한국 시장에 출시되는 BMW 뉴 5시리즈를 구매하고자 하는 고객에게 매력적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.먼저 BMW 뉴 5시리즈를 최저 월 70만 원의 합리적인 비용으로 운용할 수 있는 ‘BMW 스마트 UP 운용리스’ 프로그램을 선보인다. 선납입금 30%, 계약기간 36개월, 만기 후 잔존가치 최대 60% 보장 조건으로 운영되는 이 프로그램을 이용하면 기본 모델인 뉴 520i를 월 70만 원에, 뉴 530i x드라이브는 월 89만 원에 구매할 수 있으며 BMW 5시리즈 최초의 순수전기 모델인 뉴 i5 e드라이브40는 월 102만 원에 운용 가능하다. 뿐만 아니라 뉴 5시리즈 전 모델을 BMW 스마트 UP 운용리스 프로그램으로 구매할 수 있다.BMW 파이낸셜 서비스 상품 재이용 고객을 위한 다양한 혜택도 마련됐다. BMW 파이낸셜 서비스를 재이용해 BMW 신차 또는 중고차를 구매한 고객, BMW 공식 인증 중고차(BPS)를 통해 기존 차량을 트레이드인 하는 고객, 이전 5시리즈 상품 계약이 올해 만기되고 BMW 파이낸셜 서비스 상품으로 신차를 구매하는 고객 등에게, 각 최대 50만 원의 월 납입금을 지원한다.또한 BMW 뉴 5시리즈를 스마트 금융상품을 이용해 구입하면 1회 최대 50만 원의 월 납입금을, 로열티 스마트 UP 운용리스로 구매하는 경우 차량 잔존가치의 1%를 추가로 지원한다.이러한 혜택들은 조건이 충족하는 경우 모두 중복 적용이 가능하다. 최대 200만 원 한도 내에서 지원받을 수 있다.이 밖에도 BMW 코리아는 뉴 5시리즈 사전 예약 고객을 위한 다양한 혜택을 제공하고 있다. 오는 10월 4일까지 사전예약 후 2023년 내 출고하는 고객에게 기본 대비 1년 늘어난 3년 20만km의 보증기간 연장 혜택을 제공하다. BMW 파이낸셜 서비스 금융상품을 함께 이용하는 경우 실생활에서 파손되기 쉬운 차량 주요 부분을 3년 간 무상으로 복원 또는 보상해주는 ‘풀케어 프로그램’을 지원한다.이와 함께 뉴 5시리즈 구매 고객에게는 BMW 밴티지 전용 고객 케어 프로그램인 ‘BMW 프리빌리지 패키지’가 추가 제공된다. 이 패키지에는 BMW 밴티지 앱을 통한 전용 예약 현황 페이지, BMW 브랜드 행사 초청, 경품 응모 이벤트, 제휴사 바우처 및 할인 등 풍성한 혜택이 포함돼 있다. 한편 2017년 이후 6년만에 8세대 완전변경 모델로 돌아오는 BMW 뉴 5시리즈는 독보적인 디자인, 스포티함과 편안함이 완벽히 공존하는 주행감각, 혁신적인 편의사양 및 첨단 디지털 서비스 등을 갖췄다. 내달 4일까지 BMW 샵 온라인을 통해 사전예약이 가능하다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com