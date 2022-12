팅크웨어가 커넥티드 서비스 기능이 탑재된 QHD-FHD 2채널 초고화질 블랙박스 '아이나비 VX1000'을 6일 출시했다.이번 신제품은 QHD 고화질로 전방 영상은 물론 후방에서 일어나는 모든 상황도 풀HD 급으로 선명하게 담아낸다.보안 LED가 적용돼 고객들은 동작 유무에 대한 용이한 확인이 가능하며 후방 HDR 및 나이트 비전 야간 화질 보정 기능을 통해 터널·주차장 진·출입 등 다양한 변화에서도 선명한 녹화를 지원한다.별도의 복잡한 프로그램 없이 USB C to C 케이블이 연동되며 녹화 영상을 바로 확인 할 수 있는 3.5인치 IPS 패널도 탑재됐다. QHD로 촬영된 영상을 어느 위치에서든 사실적이고 선명한 색감으로 확인 가능하다.저전력 기술을 통해 최대 129시간 동안 안전하게 녹화되며 메모리 세이빙 기능이 녹화 시간은 2배 이상 늘었다.이밖에 실시간 통신 서비스인 ‘아이나비 커넥티드 스탠다드 플러스’ 서비스도 지원된다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com